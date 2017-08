FDP

Einkommensteuersenkung für alle, Volumen 30 Mrd. Euro.

Belastungsgrenze für die direkten Steuern und Sozialabgaben von 50% in Grundgesetz verankern.

Tarif "nach rechts verschieben, Mittelstandsbauch abflachen."

Dauerhafter Einstieg in eine regelmäßige Anpassung des Steuertarifs an die Inflation (Tarif "auf Räder stellen").