Regierungsentwurf

Änderungen im Berufsrecht der rechtsberatenden Berufe

News 13.03.2026 | 06:55 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Änderungen im Berufsrecht der rechtsberatenden Berufe
Bild: E+/Gettyimages

Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe eingebracht. Betroffen ist auch das Steuerberatungsgesetz.

Im Bereich der Rechtsbehelfe gegen Belehrungen, Rügen, Auskunftsverlangen gibt es aus Sicht der Bundesregierung u. a. auch im Steuerberatungsgesetz (sowie in der Bundesrechtsanwaltsordnung und in der Patentanwaltsordnung) verschiedene Probleme. Zusätzlich bestehe im Berufsrecht Modernisierungs- und Klarstellungsbedarf.

Änderungen im Steuerberatungsgesetz

Im Steuerberatungsgesetz sind daher vor allem folgende Änderungen geplant.

  • Die "Belehrung" durch die Steuerberaterkammer soll künftig durch einen "rechtlichen Hinweis" ersetzt werden, um dessen präventiven Charakter herauszustellen.
  • Die Einziehung von Vergütungsforderungen soll vereinfacht werden.
  • Bei der Abwicklung von Kanzleien soll die Bürgenhaftung der Kammern.
  • Die Rechtsdienstleistungs- und Postulationsbefugnisse der Berufsausübungsgesellschaften sollen klargestellt werden; dabei sollen ihnen auch nach ihrer Auflösung Rechtsdienstleistungsbefugnisse eingeräumt werden.
  • Mitteilungspflichten in Beschwerdeverfahren sollen neu eingeführt werden.
  • Das Vorgehen der Kammern gegen eigene Mitglieder nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb soll näheren Voraussetzungen unterworfen werden.
  • Die Regelungen zu ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern sollen in verschiedener Hinsicht (Auswahl und Ernennung beziehungsweise Berufung,
    Ablehnungsgründe und -verfahren, Abberufung, Rechtsstellung) vereinheitlicht und rechtsklarer ausgestaltet werden.
  • Das staatsanwaltschaftliche berufsrechtliche Ermittlungsverfahren soll einer rechtsklaren Regelung zugeführt werden.
  • Zur Verfahrensvereinfachung die Möglichkeit des Erlasses eines (einem Strafbefehl ähnlichen) Maßnahmenbescheids eingeführt werden.
  • Die nicht mehr angewandte Sanktion der Warnung soll abgeschafft werden.
  • Die Anzeigepflichten steuerberatender Berufsausübungsgesellschaften nach § 76e StBerG sollen abgeschafft werden.

Regierungsentwurf: Gesetz zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe

Schlagworte zum Thema:  Berufsrecht , Steuerberatung , Steuerberater
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Gesetzgebung & Politik
Haufe Shop: Verlustnutzung bei Personengesellschaften
Verlustnutzung bei Personengesellschaften

Personengesellschaften können sehr flexibel gestaltet werden und erlauben eine begrenzte Haftung und einen optimalen Verlustausgleich. Dabei sind sie aber steuerlich und rechtlich komplex. Die Autoren erläutern die gesetzlichen Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten zur Verlustnutzung.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Steuern Newsletter - kostenlos und unverbindlich