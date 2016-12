15.07.2014 | Top-Thema

Berufsrecht - Österreich hat es besser

Bild: Bernd Deschauer

„Tu Felix Austria– Du glückliches Österreich". Dieses Motto gilt auf jeden Fall für selbstständige Bilanzbuchhalter – aus Österreich. Im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen haben sie weitaus mehr Befugnisse trotz vergleichbarer Qualifikation. Nirgendwo in Europa gibt es hinsichtlich der Vorbehaltsaufgaben solch eine Marktabschottung zugunsten der Steuerberater wie in Deutschland. Und im Entwurf des Kroatien-Steueränderungsanpassungsgesetzes, dem der Bundesrat am 11.7.14 zugestimmt hat, sind weitere Verschärfungen zugunsten der Steuerberaterkammern vorgesehen.