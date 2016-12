05.07.2013 | News Zustimmung im Bundesrat

DStV begrüßt Einführung der PartG mbB

Bild: Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DStV)

Der Bundesrat hat am 5.7.2013 dem Gesetz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB) zugestimmt. Zuvor hatte der Deutsche Bundestag bereits am 13.6.2013 das Gesetz in 2. und 3. Lesung verabschiedet. Es kann damit noch in diesem Sommer in Kraft treten.mehr