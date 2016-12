Anwaltszulassung

27.02.2014 | News Organ der Rechtspflege

Welcher Zweitberuf für den Anwalt Sinn macht und zulässig ist

Bild: Haufe Online Redaktion

In Zeiten steigender Zulassungszahlen in der Anwaltschaft macht sich der eine oder andere Anwalt natürlich Gedanken, wie er Geld jenseits des RVG-Kuchens verdienen kann. Viele Anwälte sind zum Beispiel als Aufsichtsrat tätig. Oder sie üben einen mit dem Anwalt assoziierungsfähigen weiteren Beruf aus, wie etwa Notar, Wirtschaftsprüfer, Patentanwalt oder Steuerberater. Was geht?mehr