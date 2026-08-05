Anwaltszulassung

Richter und Anwätin im Gespräch in Gerichtsgebäude
Richter und Anwätin im Gespräch in Gerichtsgebäude
Zulassungswideruf

Solide Ratenzahlungsvereinbarung kann die Anwaltszulassung retten

Kann ein Anwalt seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, vollstrecken die Gläubiger gegen ihn. Er gerät ins Schuldnerverzeichnis - für die Anwaltskammer ein massives Zeichen für seinen Vermögensverfall: Sie entzieht nach § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO die Zulassung, womit seine berufliche Qualifikation künftig ins Leere läuft. Retten kann er sich - vielleicht - wenn er Ratenzahlung an die Gläubiger vereinbart: realistisch und wasserdicht.
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