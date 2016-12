Spitzensteuersatz

15.05.2012 | News Abbau der kalten Progression

Bundesrat stoppt vorerst Gesetzentwurf

Bild: Haufe Online Redaktion

Die von der schwarz-gelben Koalition geplante Steuersenkung ist vorerst gescheitert. Im Bundesrat gab es am Freitag in Berlin keine Mehrheit für die von 2013 an geplante Entlastung um jährlich bis zu 6,1 Milliarden Euro.mehr