BEPS erfolgreich abgeschlossen - Abkommen unterzeichnet

Der Bundesrat hat am 16.12.2016 den Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen zugestimmt. Gegenüber dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 5.9.2016 sind insbesondere auf Anregung des Bundesrats 19 weitere Änderungen in das Gesetz aufgenommen worden. Der Bundesrat hatte das Gesetz bereits am 1.12.2016 verabschiedet.Weiter