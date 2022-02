Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage ist rechtswidrig

Eine wachsende Zahl an Verwaltungsgerichten erklärt die Verkürzung der Dauer des Genesenenstatus auf drei Monate durch das RKI für verfassungswidrig. Der Bundesgesundheitsminister hat Korrekturen angekündigt, das RKI hat teilweise eingelenkt.

Zwei ungeimpfte Antragsteller aus Berlin haben gegen die seit dem 15.1.2022 geltende Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage gerichtlich beim zuständigen VG einstweiligen Rechtsschutz beantragt. Das VG Berlin hat dem Antrag im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nun stattgegeben.

Genesenenstatus galt ursprünglich 180 Tage

In § 2 Nr. 5 der „Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19“ (SchAusnahmVO) in der Fassung vom 8.5.2021 war der mit den allgemein bekannten Erleichterungen bei den Coronabeschränkungen verbundene Genesenenstatus an einen Zeitraum von 180 Tagen beginnend 28 Tage nach einer positiven PCR-Testung, also der Feststellung einer Covid-19-Erkrankung, geknüpft.

RKI verkürzte Genesenenstatus auf 90 Tage

Infolge einer vom RKI auf seiner Internetseite am 14.1.2022 vorgenommenen Änderung wurde der Genesenenstatus zum 15.1.2022 ohne Vorankündigung auf 90 Tage verkürzt. Den von dieser Regelung Betroffenen wurde in einigen Bundesländern von heute auf morgen der Besuch des Einzelhandels und der Besuch kultureller Veranstaltungen verwehrt.

Unvorhergesehene zehntägige Quarantänepflicht

Im Berliner Fall waren die beiden Antragsteller zu einem Aufenthalt in Dänemark. Dänemark wird vom RKI als Hochrisikogebiet eingestuft. Infolge der Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage fielen die Antragsteller nach ihrer Rückkehr aus Dänemark unter die zehntägige Quarantänepflicht, ohne dass sie sich hierauf vor ihrer Einreise hätten einstellen können.

Gesetzliche Regelungstechnik wahrscheinlich rechtswidrig

Das VG schätzte im Rahmen der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prüfung die unvermittelte Änderung der Rechtsposition der Antragsteller als mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig ein. Begründung: Die Verkürzung des Gensenenstatus durch das RKI beruhe auf einer voraussichtlich rechtswidrigen Regelungstechnik des Gesetzgebers. Grundlage der Verordnung sei § 2 Nr.5 SchAusnahmVO. Diese wiederum stütze sich auf die Ermächtigungsnorm des § 20c IfSG.

Verweisungstechnik in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig

Das VG stufte § 2 Nr. 5 SchAusnahmVO in der Fassung vom 14.1.2022 aus mehreren Gründen als verfassungswidrig ein:

Die Regelung des § 2 Nr. 5 SchAusnahmVO verstoße gegen den Wesentlichkeitsgrundsatz des Art. 20 Abs. 3 GG, wonach der Gesetzgeber wesentliche, insbesondere grundrechtsrelevante Sachverhalte selbst regeln muss. Die Vorschrift verweise hinsichtlich des Genesenenstatus, der für die Betroffenen eine erhebliche Grundrechtsrelevanz besitze, schlicht auf die Vorgaben des RKI, das damit als ein zur Exekutive gehörendes Organ faktisch einseitig über erhebliche Grundrechtseingriffe entscheiden könne.

des Art. 20 Abs. 3 GG, wonach der Gesetzgeber wesentliche, insbesondere grundrechtsrelevante Sachverhalte selbst regeln muss. Die Vorschrift verweise hinsichtlich des Genesenenstatus, der für die Betroffenen eine erhebliche Grundrechtsrelevanz besitze, schlicht auf die Vorgaben des RKI, das damit als ein zur Exekutive gehörendes Organ faktisch einseitig über erhebliche Grundrechtseingriffe entscheiden könne. Beim Verweis auf die Vorgaben des RKI handele es sich um eine unzulässige Subdelegation . Die einschlägige infektionsrechtliche Ermächtigungsvorschrift des § 28c IfSG enthalte lediglich eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung und die Landesregierungen, nicht aber für das RKI.

. Die einschlägige infektionsrechtliche Ermächtigungsvorschrift des § 28c IfSG enthalte lediglich eine Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung und die Landesregierungen, nicht aber für das RKI. Darüber hinaus verstoße der Verweis auf die Internetseite des RKI auch gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 20 Abs. 3 GG. Eine Verordnung, die Betroffene darauf verweise, ständig die Internetseite des RKI daraufhin zu überprüfen, ob sich die für sie bestehende Rechtslage geändert hat, sei eine unzumutbare Überforderung für den Normadressaten und mit dem Bestimmtheitsgrundsatz nicht vereinbar.

Wissenschaftliche Begründung bedarf keiner Prüfung

Das VG ließ ausdrücklich offen, ob die Verkürzung des Genesenenstatus auf einer tragfähigen wissenschaftlichen Grundlage beruht. Dies bedürfe keiner Entscheidung durch das Gericht, da die Grenzen der gesetzlichen Ermächtigung eindeutig überschritten seien. Die Vorschrift entfalte daher keine rechtliche Bindungswirkung.

Genesenenstatus von sechs Monaten weiter gültig

Nach Auffassung des VG kommt anstelle der verfassungswidrigen Vorschrift des § 2 Nr. 5 SchAusnahmVO in der Fassung vom 14.1.2022 die zuvor geltende Fassung des § 2 Nr. 5 SchAusnahmVO vom 8.5.2021 zur Anwendung, die einen Genesenenstatus von sechs Monaten beginnend 28 Tage nach der durch einen PCR-Test nachgewiesen Corona-Infektion vorsieht. Mit dieser Begründung gab das VG dem Begehren der beiden Antragsteller auf einstweiligen Rechtsschutz statt.

(VG Berlin, Beschluss 16.2.2022, 14 L 24/22)

Hintergrund:

Die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte entfalten rechtsverbindliche Wirkung nur zwischen den an dem jeweiligen Verfahren beteiligten Parteien. Verwaltungsgerichte besitzen keine generelle Normverwerfungskompetenz.

Ähnliche Entscheidungen der Verwaltungsgerichte häufen sich

Dennoch dürften die sich inzwischen häufenden gleichlautenden Entscheidungen der Verwaltungsgerichte zum Genesenenstatus bundesweite Auswirkungen haben. Erst kürzlich hatte das VG Osnabrück den Landkreis Osnabrück in einem vergleichbaren Verfahren verpflichtet, dem dortigen Antragsteller einen Genesenennachweis für sechs Monate auszustellen (VG Osnabrück, Beschluss v. 4.2.2022, 3 B 4/22). Auch hier äußerte das VG rechtliche Zweifel an der Verweisungstechnik des Gesetzes. Die Verwaltungsgerichte erhalten in diesem Punkt inzwischen auch indirekt Unterstützung durch das BVerfG.

Auch das BVerfG äußert Zweifel an der gesetzlichen Regelungstechnik

In einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht äußerte auch das BVerfG deutliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der ähnlich gestalteten Regelungstechnik des § 20a IfSG. Auch diese Vorschrift enthält eine doppelte dynamische Verweisung, dort zur Konkretisierung der Anforderungen an den vorzulegenden Impf- und Genesenennachweis. Die Vorschrift verweist zunächst auf die Covid-19-Schutzmaßnahmen-AusnahmeVO, die ihrerseits wieder auf die Internetseiten des Paul-Ehrlich-Instituts und des RKI verweist. Die Verfassungsrichter äußerten auch dort Zweifel, ob die Weiterverweisung auf namentlich in Bezug genommene Regelwerke diverser Bundesinstitute im Gesetz eine hinreichende Grundlage findet (BVerfG, Beschluss v. 10.2.2022, 1 BvR 2649/21).

Erhebliche Verwirrung beim Genesenenstatus

Nach dem entstandenen Chaos um den Genesenenstatus will Bundesgesundheitsminister Lauterbach dem RKI die Entscheidung über diese Frage wieder entziehen. In der Praxis wird das Chaos nicht dadurch kleiner, dass viele Betroffene weiterhin Genesenenzertifikate für sechs Monate erhalten, da die technische Umstellung bisher nicht funktioniert. Das RKI selbst hat inzwischen nachjustiert. Hiernach gilt die Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate nur für „ausschließlich vor und nach der durchgemachten Infektion nicht geimpfte Personen“. Geimpfte gelten also weiterhin sechs Monate als genesen. Auch diese Änderung besitzt weiteres Verwirrungspotenzial, denn das in Apotheken ausgestellte EU-Zertifikat kann nicht zwischen geimpften und ungeimpften Genesenen unterscheiden.