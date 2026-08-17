Einstweilige Verfügung

Einstweiliger Rechtsschutz Durchsetzung von Ansprüchen gegen Geschäftsführer durch einen Gesellschafter

Ob ein Gesellschafter Ansprüche der GmbH im Wege der sog. actio pro socio geltend machen kann, hängt immer von den Umständen des Einzelfalls ab. In Fällen des einstweiligen Rechtsschutzes ist eine solche Klage allenfalls dann zulässig, wenn vorher kein Gesellschafterbeschluss gefasst werden kann. Auch gehen andere Rechtsbehelfe grds. vor.