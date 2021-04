Voraussetzungen der Bestellung eines GmbH-Notgeschäftsführers

Bild: Haufe Online Redaktion Die Bestellung eines Notgeschäftsführers ist aufgrund des starken Eingriffs nur unter besonderen Voraussetzungen möglich

In besonderen Fällen kann das Gericht auf Antrag bspw. nur eines Gesellschafters einen Notgeschäftsführer bestellen. Dieser extreme Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Gesellschafter soll nach dem OLG Düsseldorf auch zulässig sein, wenn ansonsten auf Grund einer umfassenden rechtlichen und wirtschaftlichen Auseinandersetzung von zwei an der GmbH beteiligten Familienstämmen die Gesellschaft handlungsunfähig wäre.