03.03.2016 | News Mitarbeiterüberwachung

Wann eine Videoüberwachung zulässig sein kann

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In einem Raum, der vorwiegend als Lager und nur in geringem Maße als Sozialraum für Mitarbeiter genutzt wird, kann die Videoüberwachung zur Diebstahlsaufklärung zulässig sein. Dies entschied das Arbeitsgericht Oberhausen in seinem Urteil.mehr