22.06.2015 | News Persönlickeitsrecht

Zufällig neben Promi abgelichtet – BGH bejaht Unterlassungsanspruch

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der BGH hat in seiner Entscheidung einer Frau Recht gegeben, welche am „Ballermann" im Bikini neben einem Promi-Fußballer identifizierbar abgelichtet wurde. Zufällig anwesende Personen müssen daher bei Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden, so das Gericht. Einen Anspruch auf Geldentschädigung wurde aber abgelehnt.