Unternehmer, die Kundenbewertungen über ihr Unternehmen im Internet ermöglichen, müssen auch sehr kritische und sogar unfaire Bewertungen grundsätzlich dulden. Bei der Äußerung „Ich fühle mich betrogen“ handle es sich dabei um eine grundrechtlich geschützte Meinungsäußerung, mit welcher der Kunde lediglich sein Empfinden ausdrückt. Eine Streichung ist, anders als bei der Bezeichnung als Betrüger, nicht durchsetzbar.

Der klagende Elektrounternehmer wurde im Frühjahr 2015 beauftragt, Arbeiten im Haus der ihm später im Internet bewertenden Kunden durchzuführen.

Der Kunde war jedoch mit der Durchführung nicht zufrieden und verweigerte die Zahlung. Das LG Bremen sprach im August 2016 die geforderte Vergütung aber vollumfänglich dem klagenden Elektrounternehmen zu. Seinen Unmut wollte der Kunde aber zumindest im Internet zum Ausdruck bringen.

Im Dezember letzten Jahres bewertete er die Arbeiten des Unternehmens unter Google-Maps wie folgt:

„Vorsicht Betrüger. Er schreibt niedrige Angebote, dann zockt er mit der Endabrechnung ab. Er will selbst für die beschaffene Material Geld verdienen. Preisleistung SEHR schlecht.“

Nachdem der Beklagte von der Klägerin mit anwaltlichem Schreiben deshalb abgemahnt wurde, änderte er seine Bewertung:

„Vorsicht, ich fühle mich vom Elektro M… betrogen. Davor habe ich das Wort Betrüger geschrieben. Ich meine darunter: Pass auf das klein gedruckte im Angebot. Er schreibt niedrige Angebote, dann will er mit der Endabrechnung die Doppelte abkassieren. Er will selbst für die beschaffene Material Geld verdienen. Preis-Leistung sehr schlecht. Wegen meiner Äußerung hier bei Google versucht er durch seinen Anwalt, dass ich meine Bewertung ändere. Ich will ihn nicht beleidigen, sondern nur seine sehr schlechte Leistung bewerten.“