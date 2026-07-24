Nachbarrecht

Balkon mit Blumen
Balkon mit Blumen
Corona-Urlaub daheim

Rechtsfragen zum Urlaub in Balkonien: Grillen, Party, Nacktsonnen, Balkonanbau

In Zeiten von Corona wird der Balkon immer öfter zum Urlaubsort. Ob in Balkonien Urlaubsfreude aufkommt, kann davon abhängen, was auf dem Balkon erlaubt ist und was nicht. Hüllenloses Sonnenbaden, abendlicher Grillgenuss mit Freunden und Musik – alles auch bester Stoff für nachbarschaftliche Rechtsstreitigkeiten. Fehlt der Balkon und soll angebaut werden, gibt es ebenfalls Rechtsfragen.
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