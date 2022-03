Auch im Eilverfahren Anspruch auf rechtliches Gehör

Hintergrund Eine Rüge dieser Art durch das BVerfG trifft das LG Berlin nicht zum ersten Mal. Bereits im Juni 2020 hatte das BVerfG dem LG Berlin wegen des gleichen Verfahrensfehlers eine deutliche Ohrfeige erteilt. Wiederholte Zurechtweisung durch das BVerfG Im Zusammenhang mit der „Ibiza-Affäre“, die in Österreich eine Regierungskrise auslöste und den dortigen ehemaligen FPÖ-Chef zum Rücktritt zwang, hatte ein deutsches Nachrichtenmagazin mehrfach berichtet. Der zurückgetretene FPÖ-Politiker sah in der Berichterstattung einen Rufmord und erreichte beim LG Berlin den Erlass einer einstweiligen Verfügung, mit welchem dem Magazin die Berichterstattung teilweise untersagt wurde - auch damals ohne vorherige Anhörung und Einbeziehung des betroffenen Presseverlags. Wegen der Verletzung der prozessualen Waffengleichheit gemäß Art. 3 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG setze das BVerfG die Vollziehung der einstweiligen Verfügung im damaligen Fall vorläufig aus (BVerfG, Beschluss v. 17.6.2020, 1 BvR 1380/20). Gleicher Verfahrensfehler auch beim OLG Auch das ehrwürdige hanseatische OLG musste sich kürzlich in gleicher Weise vom BVerfG zurechtweisen lassen. Auch das hanseatische OLG hatte vor Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Unterlassung von Äußerungen auf einer Internetplattform ausschließlich der Antragstellerin mehrere gerichtliche Hinweise erteilt, worauf diese ihre Anträge umgestellt, ergänzt und teilweise zurückgenommen hat, ohne dass die Gegenseite in das Verfahren einbezogen worden wäre. Auch in diesem Fall rügte das BVerfG einen eklatanten Verstoß gegen den Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit. (BVerfG, Beschluss v. 1.12.2021, 1 BvR 2708/19).