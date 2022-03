Verfassungsschutz: AfD als Verdachtsfall

Hintergrund Die jetzige Entscheidung des VG Köln war nicht selbstverständlich und ist erst nach zehnstündiger Verhandlung gefallen. Immerhin ist die AfD keine verbotene Partei. Sie ist in allen Landtagen und im Bundestag vertreten. Das BVerfG hat in diversen Entscheidungen wiederholt die hohe Bedeutung der Parteien für die Demokratie betont und die Hürden für einschränkende Maßnahmen gegenüber politischen Parteien hoch gesetzt. Gefährdung der demokratischen Grundordnung In einem Grundsatzurteil zum Verbot der rechtsextremen Partei NPD hat das höchste deutsche Gericht klargestellt, dass eine Partei erst dann als verfassungsfeindlich einzustufen ist, wenn nach ihrem Konzept eine spürbare Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgeht. Die Äußerungen einzelner müsse sich eine Partei nur insoweit zurechnen lassen, als diese Äußerungen repräsentativ für die Haltung vieler in der Partei - nicht notwendigerweise der Gesamtpartei - seien. Entgleisungen einzelner Mitglieder reichten hierfür nicht (BVerfG, Urteil v. 17.1.2017, 2 BvB 1/13). Rechtliche Folgen für Parteimitglieder unklar Ein nicht gelöstes Problem ist die sich an das Verfahren anschließende Frage, inwieweit die Entscheidung des VG Rechtsfolgen für Mitglieder der AfD hat, die in Berufen mit vorausgesetzter Verfassungstreue tätig sind, beispielsweise als Beamte, Richter und Polizisten. Die reine Parteimitgliedschaft dürfte hier für disziplinarische Maßnahmen nicht ausreichen. Dennoch befürchtet die Partei nach dieser Entscheidung eine große Zahl an Parteiaustritten, insbesondere von Beamten.