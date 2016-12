04.08.2016 | News Unternehmen

JLL steigert Umsatz in EMEA um 19 Prozent

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Immobiliendienstleister JLL hat den Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2016 in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) auf 481 Millionen US-Dollar gesteigert. Das ist ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz in Deutschland ist im Quartalsvergleich in Euro stabil geblieben und in US-Dollar um zwei Prozent gestiegen.mehr