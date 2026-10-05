Immobiliendienstleister

Digital Guide Real Estate 2026

Künstliche Intelligenz ist in der Immobilienwirtschaft keine Frage des „Ob“ mehr. Die Frage muss lauten: „Wie gut“. Denn KI ist ein Verstärker – für gute wie für schlechte Datengrundlagen. Lassen Sie sich beim KI-Einsatz strikt vom Nutzwert leiten. Denn nur dann wird es auch ein gutes Projekt. Die Redaktion wünscht eine anregende Lektüre.