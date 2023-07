Fonds-Zweitmarkt: Kurse fallen, Transaktionen steigen

Am Sekundärmarkt für Immobilienfonds sind Anleger derzeit eher zurückhaltend (Symbolbild)

Immobilienfonds haben mit rund 70 Prozent immer noch den Löwenanteil beim Handelsumsatz am Zweitmarkt der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG – aber der Durchschnittskurs fiel bei lebhaftem Handel auf ein neues Jahrestief.

Mit 50,86 Millionen Euro im zweiten Quartal 2023 haben sich die Handelsumsätze der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG deutlich erholt. Das bereits gute erste Quartal 2023 mit 47,48 Millionen Euro wurde noch einmal übertroffen und erreicht nahezu das Vor-Corona-Niveau.

Im Juni 2023 ab es insgesamt 391 Transaktionen (Mai: 410). Der Nominalumsatz fiel mit 18,71 Millionen Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vormonat aus (Mai: 18,96 Millionen Euro). Der durchschnittliche Vermittlungskurs stieg von 59,73 Prozent im Mai auf 64,74 Prozent im Juni.

Immobilien: Kurse fallen, Transaktionen steigen

Bei den Immobilienbeteiligungen bewegen sich die Kurse weiter abwärts – sie sind bis Ende Juni 2023 auf ein neues Jahrestief gefallen. Der Durchschnittskurs erreichte nur noch 73,57 Prozent (Mai: 74,93 Prozent), das ist laut einer Mitteilung der Fondsbörse ein neues Jahrestief.

Wie im Mai wurden auch im Juni vor allem Beteiligungen an Hotelimmobilien und Einkaufszentren auf einem sehr niedrigen Niveau eingesammelt. Auch die bereits stark ermäßigten Kurse für Büroimmobilien gaben weiter nach. Die Anzahl der Transaktionen erreichte in der aktuellen Auswertung mit 279 ein neues Jahreshoch (Mai: 262 Transaktionen). Der Nominalumsatz in diesem Segment kletterte von 11,16 Millionen Euro im Mai auf 13,14 Millionen Euro im Juni.

Private Equity und erneuerbare Energien

Bei den unter "Sonstige Beteiligungen" zusammengefassten Assetklassen wie unter anderem Fonds, wie Private Equity (Anteil von 1,1 Prozent am Gesamthandelsumsatz) und Erneuerbare Energien (3,23 Prozent), kam es im Juni laut Fondsbörse zu 75 Transaktionen (Mai: 84 Transaktionen). Der Nominalumsatz in diesem Segment belief sich auf 3,36 Millionen Euro – nach 3,93 Millionen im Mai – hier hat sich also nicht viel geändert.

Der Durchschnittskurs erholte sich gegenüber dem Vormonat (25,59 Prozent) deutlich auf 35,99 Prozent. Mittelfristig bildet sich für das Segment dennoch ein Abwärtstrend. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen rücken die Vorjahreskurse (Durchschnitt: 46,14 Prozent) in immer weitere Ferne.





