Ein paar Quadratmeter Außenbereich – und trotzdem macht es einen großen Unterschied beim Wohnungskauf: Eigentumswohnungen mit Balkon erzielten im zweiten Quartal 2026 durchschnittlich 19 Prozent mehr Anfragen als Wohnungen ohne.

Bei Mietwohnungen hat sich das Bild gedreht. Wer auf Wohnungssuche ist, nimmt auch ohne Balkon vorlieb. Der Mangel an verfügbaren Wohnungen lässt kaum eine andere Wahl. Das zeigt eine Analyse der Maklerplattform ImmoScout24.

Mietwohnungen: Preis als Hauptfaktor bei Nachfrage

Von 118 kreisfreien Städten verfügen laut Analyse 78 Prozent der angebotenen Eigentumswohnungen und 68 Prozent der Mietwohnungen über einen Balkon. In Rosenheim (Bayern) haben mehr als vier von fünf (81,7 Prozent) angebotenen Wohnungen einen Balkon. Damit liegt die Stadt deutlich über den deutschen Metropolen: In der bayrischen Hauptstadt München sind es 73,6 Prozent, in Berlin 68 Prozent und in Hamburg 65,8 Prozent.

Schwieriger ist die Suche nach einer Wohnung mit Balkon in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen). Dort verfügen 41,5 Prozent der angebotenen Wohnungen über einen Balkon. Im bayrischen Hof (41,7 Prozent), in Brandenburg an der Havel (43,2 Prozent) und Suhl in Thüringen (43,9 Prozent) liegt der Anteil ebenfalls bei rund vier von zehn Wohnungen. Ein klares regionales Muster zeigt sich nicht.

Mietpreisaufschlag für Wohnungen mit Balkon

"Beim Kauf gewinnt der Balkon an Bedeutung, bei der Miete rücken Preis und Verfügbarkeit klar in den Vordergrund", sagt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24. Die Ausstattung werde für viele Wohnungssuchende zur Nebensache.

Der Mietpreisaufschlag für Wohnungen mit Balkon hat sich von durchschnittlich acht Prozent im zweiten Quartal 2023 auf aktuell fünf Prozent reduziert – das zeigt die angespannte Marktlage. Auch bei Wohnungen ohne Balkon lassen sich höhere Angebotspreise durchsetzen, weil die hohe Mietnachfrage den Preisaufschlag weiterhin trägt.

Der Preisabstand hat sich in den vergangenen drei Jahren seit dem zweiten Quartal 2023 verringert. Angebote mit Balkon wurden im zweiten Quartal 2026 im Median für 12,09 Euro pro Quadratmeter angeboten – ohne Balkon für 11,49 Euro.

Mietwohnungen mit Balkon erhielten im zweiten Quartal 2026 zwei Prozent weniger Anfragen pro Inseratstag als Wohnungen ohne Balkon. Vor drei Jahren lagen sie noch drei Prozent vorn. Damit hat der Balkon bei Mietwohnungen an Bedeutung verloren.

Balkonwohnungen beim Kauf stärker nachgefragt

Beim Kauf zeigt sich ein klarer Nachfragevorsprung für Wohnungen mit Balkon. Im zweiten Quartal 2026 gab es laut ImmoScout24 bei Eigentumswohnungen mit Balkon durchschnittlich 19 Prozent mehr Anfragen pro Inseratstag als für Wohnungen ohne Balkon. Vor drei Jahren war der Vorsprung mit sechs Prozent geringer.

Der Preisabstand zwischen Angeboten mit und ohne Balkon ist demnach stabil geblieben. Für eine Wohnung mit Balkon werden aktuell im Median 4.381 Euro pro Quadratmeter aufgerufen, ohne Balkon sind es 3.903 Euro. Die Differenz liegt weiterhin bei rund zwölf Prozent und damit auf dem Niveau von vor drei Jahren.

Die Preisunterschiede lassen sich allerdings nicht allein auf den Balkon zurückführen. Auch Lage, Größe, Baujahr, Zustand und weitere Ausstattungsmerkmale können sich zwischen den Angeboten unterscheiden.

Berechnungsgrundlage

Ausgewertet wurden Bestandswohnungen zum Kauf und zur Miete in den 118 deutschen kreisfreien Städten, die im zweiten Quartal 2026 auf ImmoScout24 angeboten wurden. Für den historischen Vergleich wurden entsprechende Angebote aus dem zweiten Quartal 2023 herangezogen.

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