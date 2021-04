"Verfassungswidrig" lautet die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel – aber was sind die politischen Folgen des Beschlusses? Eine Einordnung mit dem Berliner Rechtsanwalt Dr. Christian Schede, Co-Chair Global Real Estate bei Greenberg Traurig, im L'Immo-Podcast.

Dass die sozialen Probleme in Berlin gelöst werden müssen, meint auch Christian Schede. Allerdings war, davon ist er überzeugt, das Instrument das falsche. Der Mietendeckel habe dazu geführt, den Markt in einen Winterschlaf zu versetzen. Etwas wird deutlich: Die Gewinner des Bundesverfassungsgerichtsentscheids sind nicht nur namenlose Großinvestoren aus dem Ausland, sondern auch viele Kleinstanleger, die in Fonds investiert sind. Trotzdem ist der Schlusspunkt der Debatte keineswegs erreicht. Sollte allerdings ein Bundesmietendeckel kommen, so muss der deutlich anders ausgestaltet werden als in Berlin. Eine Extra-L‘Immo mit Dirk Labusch.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee, Youtube oder Apple.

