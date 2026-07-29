DW Zukunftspreis

DW 08 2024
DW 08 2024
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 08/2.024

Mehrwerte schaffen im ganzen Team

Die steigende Komplexität der Aufgaben von Wohnungsunternehmen erfordert nicht nur qualifizierte Fachkräfte und kontinuierliche Qualifizierungsbemühungen, sondern auch angepasste Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen. Die vier Siegerprojekte des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 2024 zeigen, wie innovativ Wohnungsunternehmen diese Herausforderung angehen und welche Rolle die Teams dabei spielen.
DW 08 2023
DW 08 2023
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 08/2.023

Wärmewende im Bestand intelligent gestalten

Fachkräftemangel, Baukostensteigerungen, Förderwirrwarr … Die Liste der Herausforderungen, mit denen sich die Wohnungswirtschaft konfrontiert sieht, ist lang. Auch die Gestaltung der Wärmewende gehört dazu. Wie Wohnungsunternehmen mit guten Ideen diese Aufgabe angehen, zeigen die drei Siegerprojekte des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 2023.
DW 08 2019
DW 08 2019
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 08/2.019

DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft

Auch die Unternehmen der Wohnungswirtschaft stehen vor Herausforderungen in der eigenen Organisation. Eine davon heißt "Digitale Arbeitswelten": Wie moderiert die Unternehmensführung veränderte Prozesse und Kulturen? Welche Arbeitsumfelder und Kommunikationsinseln unterstützen positive Mitarbeiterentwicklungen? Die Preisträger, die dies vorbildhaft umgesetzt haben, stellen wir in dieser Ausgabe vor.
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