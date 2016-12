Ingolstadt bietet die besten Job-Chancen in Deutschland

Nicht gerade bekannt für ihre Mietmärkte waren bislang Städte wie Wolfsburg und Ingolstadt. Doch dort stiegen die Preise je Quadratmeter einer Studie zufolge besonders stark. Am kostspieligsten sind die Mieten - in Bezug auf das Nettoeinkommen der Bewohner - in Freiburg. Das ergab eine Studie des Internetportals „Immobilienscout24“.Weiter