Krauss Maffei hat Gregor Imelauer zum neuen Leiter Corporate Human Resources gemacht. Niels Bosse wird Geschäftsführer Personal & Organisation bei der Volkswagen Group Retail Deutschland. Und Personalleiterin Dagmar Borren verlässt die Haus Cramer Gruppe.

Dr. Gregor Imelauer hat vor kurzem die Leitung des Corporate Human Resources (HR) bei der Krauss Maffei Gruppe übernommen. Die Personalie wurde im Oktober 2024 bekannt. Er folgt auf Martina Dähn, die den Bereich seit August 2023 interimistisch geleitet hatte und den Konzern im September verlassen hat. Imelauer kommt von der Allianz SE, wo er global als Head of People & Culture für die Holding tätig war.

Bild: Krauss Maffei Gregor Imelauer

Wechsel bei Volkswagen Group Retail Deutschland

Niels Bosse, derzeit Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Volkswagen Group Charging (Elli), wird zum 1. November 2024 Geschäftsführer Personal & Organisation bei Volkswagen Group Retail Deutschland, wie im Oktober mitgeteilt wurde. Er folgt dann auf Peter Modelhart, Sprecher der Geschäftsführung, der die Aufgaben kommissarisch innehatte. Bosse wird außerdem in der Geschäftsführung der Volkswagen Retail Dienstleistungsgesellschaft das Personalressort übernehmen.

Dagmar Borren verlässt die Haus Cramer Gruppe

Erst im Juli 2023 hatte Dagmar Borren die Personalabteilung der Haus Cramer Gruppe übernommen, die die Warsteiner-Brauerei betreibt – im Oktober 2024 wurde bekannt, dass sie das Unternehmen verlassen wird.

Edeka Zentrale mit neuer Bereichsleiterin Personal

Anfang Oktober 2024 hat Dr. Tanja Wöbken die Leitung des Geschäftsbereichs Personal und Servicemanagement in der Edeka Stiftung & Co. KG übernommen, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigte. Sie folgt in dieser Position auf Wolfgang Blancke, der das Unternehmen bereits verlassen hat. Wöbken arbeitete zuletzt bei Aldi Süd als Chief Human Resources Officer (CHRO).

Neue Chief Human Resources Officer bei Tentamus

Heinke Bock ist seit dem 15. Oktober 2024 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Tentamus Group und Mitglied des Executive Teams. Sie war zuvor als Chief People & Culture Officer bei der NFON AG tätig.

HR-Profi wird Managing Director bei Eleasa

Kay Ackermann hat die neu geschaffene Position des Managing Directors bei Eleasa, einem Anbieter für betriebliches Fahrrad-Leasing in Deutschland, übernommen. Er blickt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in der HR-Branche zurück. Er war unter anderem Gründer der Personalmanagement-Software HRlab sowie in leitenden Positionen bei CoachHub und Jacando tätig.

Bild: Eleasa Kay Ackermann

Corporate People & Empowerment: Wechsel bei Renolit

Karsten Jänicke soll Medienberichten zufolge zum 1. Januar 2025 neuer Vorstandschef bei Renolit werden und als Nachfolger von Michael Kundel unter anderem die Zentraleinheiten Corporate Finance & Administration, Corporate People & Empowerment, Corporate Communications und Corporate Development leiten. Jänicke ist seit 16 Jahren im Unternehmen und derzeit als Mitglied des Vorstandes für Interior Surfaces, Roof & Water Care und Pool verantwortlich.

L&T-Personalleiter wechselt zu Wormland

Daniel Reid, bisher seit 2016 Personalleiter von Lengermann & Trieschmann (L&T), geht als zweiter Geschäftsführer neben Bernd Sölter zu Wormland. Die bisherigen Geschäftsführer Peter Wolff und Tim Kälberer verlassen das Unternehmen. Wormland wurde von L&T übernommen.

Petra Wergen-Krause geht zu Roland Rechtsschutz

Bei der Roland Rechtsschutz und Roland Assistance wird Petra Wergen-Krause zum 1. November 2024 die Personalleitung von Christin Clodius übernehmen, die das Unternehmen verlassen hat. Wergen-Krause wechselt von GVV Versicherungen, wo sie seit 2021 als Personalleiterin tätig ist.

Meininger Hotels mit neuer Senior Director People

Laura Moreno Salinas hat am 1. Oktober 2024 die Position der Senior Director People bei Meininger Hotels übernommen. Sie hat mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in leitenden HR-Positionen und war zuletzt in Technologieunternehmen in Berlin tätig, wie das Unternehmen mitteilt.

Neue Personalleiterin beim Bankhaus Metzler

Isabella Kriegsmann ist seit dem 1. Oktober 2024 Abteilungsleiterin Personal beim Bankhauses Metzler. Sie arbeitete zuvor als Head of HR Wealth and Asset Management / Corporate Banking für die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Kriegsmann folgt bei Metzler auf Lukas Köhler.

Bild: Bankhaus Metzler Isabella Kriegsmann

Silicon Valley: Apples Chief People Officer tritt zurück

Carol Surface, die im März 2023 als Chief People Officer (CPO) zu Apple kam, tritt laut Medienberichten von Oktober 2024 zurück. Die Position war extra neu geschaffen worden. Wie es heißt, soll Deirdre O’Brien, die sich schon zuvor als Senior Vice President of Retail + People um Personalaufgaben im US-Tech-Konzern gekümmert hatte, die Aufgaben übernehmen.

McDonald's Schweiz befördert Sarah Cotting zur CPO

Seit Anfang Oktober 2024 ist Sarah Cotting Chief People Officer (CPO) von McDonald’s Schweiz. Sie ist seit 2006 in dem Unternehmen. Ab 2015 leitete Cotting das Team von internen HR-Beratern, seit 2022 war sie Employee Experience Manager und verantwortet seit 2023 zudem das Mitarbeiterengagement auf den digitalen Plattformen.

Neuer Personaldirektor bei Ethypharm

Éric Chevalier wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zum Personaldirektor der Ethypharm Gruppe ernannt. Er hat nach Angaben des Unternehmens 20 Jahren Erfahrung im Personalwesen und war zuletzt Director of Human Resources bei Astra Zeneca France.

Sandra Pitt steigt in Belima-Konzernleitung auf

Der Verwaltungsrat der Belimo Holding AG hat Sandra Pitt zum 1. Januar 2025 zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Sie ist seit 2022 globale Leiterin Human Resources (HR) und Mitglied der erweiterten Konzernleitung.

BG Kliniken: Neue Ressortleiterin Personal

Die Geschäftsführerin des BG Universitätsklinikums Bergmannsheil Bochum, Dr. Tina Groll, leitet seit dem 1. Oktober 2024 auch das Ressort Personal in der Muttergesellschaft der BG Kliniken mit Sitz in Berlin. Sie arbeitet bereits seit 2016 in unterschiedlichen Positionen für die Klinikgruppe.

Bild: BG Kliniken Tina Groll

Kliniken St. Vinzenz: Personalchefin wird Geschäftsführerin

Martina Lauerbach, seit 2019 Leiterin des Bereichs Personal und Organisation, hat am 1. Oktober 2024 die Aufgaben von Dirk Kuschmann übernommen, der Ende des Monats aus der Geschäftsleitung der Kliniken St. Vinzenz Klinik GmbH und Rehaklinik St. Vinzenz GmbH ausscheiden wird. Sie ist bereits seit zehn Jahren im Unternehmen. Kuschmann bleibt noch als Gesellschafter und Berater erhalten.

Personaldezernat des UKSH neu besetzt

Laut Medienberichten ist Dennis Hildebrandt seit Oktober 2024 Leiter des Dezernats Personal am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Er folgt in dieser Position auf Dr. Franz Rottländer. Vor seinem Wechsel ans UKSH arbeitete Hildebrandt als Ressortleiter Personalmanagement und Compliance am BG Klinikum Hamburg.

Neue Personalchefin bei der Stadtverwaltung Frankenthal

Sandra Bulling hat am 1. Oktober 2024 das Amt als Personalchefin der Stadtverwaltung Frankenthal übernommen. Sie folgt auf Andrea Luckert, die in den Ruhestand treten wird. Bulling kommt von der Schufa Holding, wo sie zuletzt eine leitende Funktion im Bereich People & Culture hatte.

Führungswechsel bei Hofmann Consultants

Die Personalberatung Hofmann Consultants Executive Search mit Sitz in Frankfurt am Main hat ein neues Führungsteam. Das Unternehmen wird seit Kurzem von Kerstin Flügge und Christoph Hohl als Geschäftsführende Gesellschafter sowie Dr. Junyang Shao als Gesellschafterin und Beiratsvorsitzende unter der Neufirmierung Dieter Hofmann Consultants GmbH geleitet. Gründer Dieter Hofmann bleibt dem Unternehmen als Gesellschafter und Senior Advisor verbunden.

HR-Plattform Hi Bob verstärkt DACH-Team

Der HR-Tech-Anbieter Hi Bob verstärkt sich mit drei neuen Mitarbeiterinnen: Muriel Foka verstärkt als Principal Partner Managerin für die EMEA-Region das Partner-Team, Seret Neguse ist Head of Business Development für DACH und Rachel Dziedzic Partnerin für die Talentakquise.

Tobias Keller übernimmt Professur für Personalmanagement

Anfang Oktober 2024 hat Prof. Dr. Tobias Keller die Professur für Betriebswirtschaft – mit Personalmanagement und Organisation – an der Westfälischen Hochschule am Standort Gelsenkirchen angetreten. Er kommt von der EBZ Business School in Bochum, wo er seit 2015 Professor und Studiengangsleiter und zuletzt Senatsvorsitzender war.