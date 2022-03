Avacon-Personalvorständin Julia Kranenberg geht zur Fraport AG. Lena Lindemann steigt in den Vorstand der Ergo Group auf. Gregor Imelauer wird Head of Human Resources bei der Allianz SE. Und Arbeitsdirektorin Anke Groth verlässt die Kion Group AG.

Julia Kranenberg wird im Herbst 2022 Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der Fraport AG, das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Der Vertrag ihres Vorgängers Michael Müller endet am 30. September. Er wird in den Ruhestand treten. Kranenberg kommt von Avacon, wo sie seit März 2020 Personalvorständin ist.

Bild: Avacon AG Julia Kranenberg

Ergo Group: Lena Lindemann in Vorstand berufen

Lena Lindemann wird zum 1. Juli 2022 Arbeitsdirektorin bei der Ergo Group. Sie übernimmt außerdem die Verantwortung für die Bereiche Personal Deutschland und Personal International und wird Mitglied des Ergo Vorstands. Zuvor war Lindemann Bereichsleiterin und Head of HR Business Management und folgt nun auf Ulf Mainzer, der weiterhin die Bereiche Recht und Datenschutz, Einkauf, Compliance sowie das Corporate Office verantworten wird.

Gregor Imelauer wird Head of HR bei der Allianz SE

Zum 1. April 2022 wird Gregor Imelauer bei der Allianz SE als Head of Human Resources (HR) antreten. Er verantwortete bisher (seit 2019) die Region Zentral- und Osteuropa im Vertrieb der Allianz. Zuvor war er Personalleiter dieser Region uns als HR Business Partner für die Allianz SE tätig.

Arbeitsdirektorin Anke Groth verlässt die Kion Group

Anke Groth, seit 2018 Finanzvorständin und Arbeitsdirektorin der Kion Group AG, wird ihren Vertrag nicht verlängern. Sie verlässt das Unternehmen am 31. März 2022. Bis die Nachfolge geklärt ist, wird Vorstandschef Rob Smith das Ressort Finanzen interimistisch führen und die Funktion des Arbeitsdirektors übernehmen.

Bild: Wonge Bergmann für Kion Group AG Anke Groth

Neuer globaler Leiter des HR-Bereichs bei AGCS

Phil Curtis wird am 1. April "Global Head of Human Resources" der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). Er folgt auf Melanie Gillig, die als "Program Lead Future Work" zur Allianz SE wechselt. Curtis ist derzeit "Head of HR and Change" bei der Allianz SE und leitet die Personalabteilung in der Zentrale der Allianz Gruppe.

Arbeitsdirektor für DEW21 steht wohl fest

Matthias Klein-Lassek wird als neuer Arbeitsdirektor des Dortmunder Energieversorgers DEW21 gehandelt. Er wurde von der Gewerkschaft Verdi vorgeschlagen. Die Position ist seit etwa einem Jahr vakant, nachdem Dirk Wittmann erkrankte und mittlerweile aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Klein-Lassek ist derzeit President Business Unit Machine Cooling Systems bei Kelvion.

RSRG: Matthias Mono ist Head of Group HR

Matthias Mono ist seit dem 1. März 2022 Head of Group HR bei der Rhomberg Sersa Rail Group (RSRG). Er folgt auf Melissa Jäger, die das Unternehmen verlässt. Mono war von Dezember 2020 bis September 2021 schon einmal interimistisch in dieser Position tätig. Zuletzt war er freiberuflicher Personalleiter bei Imerys Fused Minerals Laufenburg.

Wechsel in der Personalleitung der Baur-Gruppe

Carolin Schmidt ist seit dem 1. März 2022 Personalleiterin bei der Baur-Gruppe. Sie ist Nachfolgerin von Sabine Kratochwil, die in den Ruhestand geht, und war zuletzt seit 2019 Head of HR Business Partner bei DB Schenker. Schmidt ist außerdem Fachgruppenleiterin HR Business Partner des Bundesverbandes der Personalmanager*innen (BPM).

Umweltbank erweitert Geschäftsführungsteam

Philipp Langenbach gehört seit dem 1. März 2022 als Generalbevollmächtigter zur Geschäftsleitung bei der Umweltbank. Er übernimmt die Ressorts Personal und Marketing. Die Stelle wurde neu geschaffen. Eine Berufung in den Vorstand sei "in absehbarer Zeit" nicht geplant, heiß es in einer Unternehmensmitteilung.

Bild: Umweltbank Philipp Langenbach

LBBW-Personalchef geht zur Fürstlich Castell’schen Bank

Marcus Recher wird zum 1. April 2022 Generalbevollmächtigter der Fürstlich Castell’schen Bank. Er wird in der Geschäftsleitung für die Bereiche Personal, Vorstandsstab sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein. Die Position wurde neu geschaffen. Rechner kommt von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), wo er zuletzt seit 2017 Konzern-Personalchef war.

Wechsel bei ING Deutschland

Bei der ING Deutschland übernimmt Matthias Füssel zum 1. April 2022 als Head of HR von Sebastian Harrer, der die Bank Ende April verlassen wird. Füssel war zuvor seit 2021 stellvertretender HR-Leiter sowie Leiter Labour Relations and Labour Law im Unternehmen.

Klinikum Ingolstadt: Personalchef übernimmt Sprecherfunktion

Nicolai Kranz führt seit dem 14. März 2022 die Bereiche Personal und Organisation im Klinikum Ingolstadt und ist Sprecher der Geschäftsführung. Er hatte bereits zuvor Funktionen als Personalchef und Kaufmännischer Vorstand von Unikliniken inne und war Unternehmensberater für das Personalmanagement.

Neuer Personalchef am Universitätsklinikum Münster

Frank Hermeyer hat im März 2022 die Leitung des Geschäftsbereichs Personal am Universitätsklinikum Münster übernommen. Er folgt auf Peter Plester, der in den Ruhestand geht. Er war zuvor unter anderem freiberuflicher Dozent an der Universität Münster.

Janssen Deutschland mit neuer Leiterin HR

Sara Mrozek ist seit dem 1. März 2022 Head of Human Resources (HR) bei Janssen Deutschland. Zudem wird sie Teil des Management Boards. Mrozek kommt von Johnson & Johnson, wo sie HR-Aufgaben in verschiedenen Segmenten des Konzerns innehatte. Bei Janssen Deutschland folgt sie auf Sibylle Zieburg, die im Januar 2022 als Head of HR für die EMEA Strategic Partnership Group zu Johnson & Johnson gewechselt ist.

Bild: Janssen Sara Mrozek

Silke Galante geht zu Kölner Stadt-Anzeiger Medien

Kölner Stadt-Anzeiger Medien haben Silke Galante zum 1. Juli 2022 zur neuen Personalchefin berufen. Sie folgt auf Martin Schulte, der das Unternehmen verlassen hat. Galante kommt von Super RTL, wo sie ebenfalls den Personalbereich verantwortet hat.

Neue VP People and Culture bei Jobvalley

Franziska Bettinger ist seit Kurzem Vice President (VP) People and Culture bei Jobvalley. Sie ist Nachfolgerin von Eva-Maria Michel, die als Head of People and Culture zu Bikecomponents gewechselt ist. Bettinger war Head of People and Organizational Development bei Flixbus, bevor sie 2021 zu Jobvalley wechselte.

Nect holt Stephanie Busch als VP People and Culture

Stephanie Busch ist seit Kurzem Vice President People and Culture bei Nect. Die Position wurde neu geschaffen. Busch war zuletzt seit 2020 Vice President People Operations bei Eyeo.

Antoni baut Personalarbeit aus

Susanne Rödter ist seit Kurzem Head of People and Culture bei Antoni. Die Stelle wurde neu geschaffen. Rödter kam im Jahr 2017 zu Antoni, zunächst als Human Resources Manager. Seit 2018 war sie Senior People Manager.