Orgatec 2024: Wherever Whenever Wok Culture Festival

Wohin geht die Reise? Das Wherever Whenever - Work Culture Festival richtet sich an Verantwortliche aus den Bereichen HR, Unternehmensführung, Architektur und Facility Management, die die Arbeitswelten von morgen mitgestalten wollen.

Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Und wie kann Zusammenarbeit erfolgreich gestaltet werden? Diesen Fragen geht das das Wherever Whenever – Work Culture Festival auf der Orgatec Ende Oktober in Köln nach. Für Leserinnen und Leser des Personalmagazins steht ein begrenztes Kontingent an Freikarten zur Verfügung.

Mit einem ganz neuen Format will das Wherever Whenever – Work Culture Festival erlebbar machen, was künftig in der Büroarbeit möglich sein wird. Das Event findet erstmals vom 22. bis 25. Oktober 2024 in den Hallen 6 und 9 der Orgatec, der internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten in Köln, statt. Konzipiert und durchgeführt vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. V., richtet es sich an Verantwortliche aus den Bereichen HR, Unternehmensführung, Architektur und Facility Management, die die Arbeitswelten von morgen aktiv mitgestalten wollen.

Auf insgesamt sechs Bühnen und Workshopflächen, an den Messeständen der Aussteller und in ergänzenden Themenpräsentationen sollen Zusammenarbeit, Zukunftsvisionen sowie neue Formen der Kooperation und des Zusammenlebens gemeinsam erforscht und Best-Practice-Ansätze für aktuelle Fragen der Arbeitswelt präsentiert werden.

Koordinaten der neuen Arbeitswelt

Im Zentrum der Festivaltage stehen drei Fragen:

Team: Wie können wir Communities aufbauen, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen?

Impact: Wie können wir Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion fördern und die Umweltbelastung reduzieren?

Life: Wie können wir die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten verbessern?

In Vorträgen, Talks, Panels und Workshops werden diese Eckpunkte einer neuen Arbeitskultur mit den grundlegenden Einflüssen auf die Arbeitswelt verbunden, so zum Beispiel mit den Chancen und Herausforderungen, die sich mit der zunehmenden Nutzung von KI verbinden, mit Potenzialen für nachhaltiges Handeln, neuen Formen der Führung und innovativen Ansätzen für die Arbeitsplatzgestaltung. Zu den Speakern gehören der Digitalisierungsexperte Sascha Lobo, die Designerin Sabine Marcelis, der Architekt Ben van Berkel oder auch Smudo, Rapper der Hip-Hop-Gruppe die Fantastischen Vier und Fußballcoachs Ralf Rangnick.

Einblick in die zukünftige Arbeitswelt geben neben vielen anderen die Trendforscherin Birigit Gebhardt, Sophie Kleber, UX-Designerin für die Zukunft der Arbeit bei Google, der Gründer des Instituts für Zukunftspolitik Daniel Dettling, die HR-Wissenschaftlerin Katharina Radermacher, Frauke von Pollier, Chief People Officer bei Viessmann, und Cawa Younosi, HR- Influencer und designierter Geschäftsführer der Charta der Vielfalt.

New Work in der Produktion und Industriebetrieben

Ob und wie gute Arbeit und eine für alle Seiten gewinnbringende Arbeitskultur auch im Industriebereich und Produktionsstätten funktionieren kann, diskutiert das Personalmagazin am 24. Oktober, dem dritten Messetag, unter der Moderation von Christoph Pause mit Giordana Doppstadt, Director Human Resources at Offshore Wind RWE, Jule Jankowski, Beraterin, Autorin und Host des Podcasts Good Work, und Dr. Thomas Kreiter, Leiter Personal, ÖBB-Infrastruktur-Konzern.

Für den Anwendungsbezug sorgt die Einbettung des Wherever Whenever – Work Culture Festivals in die Orgatec mit direkter Nachbarschaft von Programm und Ausstellerständen. Diese werden die Potenziale von Räumen, Einrichtung und Technik sowie flexibler und nachhaltiger Arbeitsplatzgestaltung beleuchten. Der Bedeutung von Architektur und Ästhetik bei der Gestaltung der Arbeitsumgebung widmen sich die Sonderflächen Kunst und Design.

Freikarten für Orgatec und Work Culture Festival

Für Leser und Leserinnen des Personalmagazins steht ein begrenztes Kontingent an Freikarten für den Besuch der Orgatec und die Festivalteilnahme zur Verfügung. Anmeldung und kostenlose Voucherbestellung hier: https://iba.online/festival/voucher-personalmagzin-leser/

Weitere Infos und das gesamte Programm finden Sie hier: www.iba.online/festival/





