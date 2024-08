Cawa Younosi, zuletzt Personalchef Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP Deutschland, tritt zum 1. September 2024 seine neue Stelle als Geschäftsführer der Charta der Vielfalt an. Er übernimmt die Position von Franzi von Kempis. Die Charta der Vielfalt ist ein eingetragener Verein und setzt sich für die Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit in der Arbeitswelt ein.

Cawa Younosi war bis Oktober 2023 Personalchef Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP Deutschland. "Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Personalführung und seiner Leidenschaft für die Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt bringt er eine neue Dynamik in die Charta der Vielfalt e.V. ein", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Younosi übernimmt die Position von Franzi von Kempis, die den Verein in den vergangenen Jahren im Co-Leadership mit Corina Christen geleitet hat. Christen übernimmt die Rolle der stellvertretende Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt.

Einsatz für eine offene und tolerante Gesellschaft

In seiner neuen Rolle möchte Younosi den Fokus der Charta der Vielfalt weiter schärfen und innovative Ansätze zur Förderung von Chancengleichheit in der Arbeitswelt vorantreiben. "Werte wie Vielfalt und Inklusion sind vor dem Hintergrund des Erstarkens rechtsextremer Parteien gefährdeter denn je. Es ist von größter Bedeutung, dass wir uns als Wirtschaftsinitiative entschlossen für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen", sagt Younosi.

Die Charta der Vielfalt ist ein eingetragener Verein, der sich für die Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit in der Arbeitswelt einsetzt. Mit mehr als 5500 Unterzeichnenden ist die Initiative eine wichtige Stimme im Bereich Diversity und Inklusion in Deutschland. "Cawa Younosis Expertise und sein Engagement für eine diverse und inklusive Arbeitswelt passen perfekt zu den Werten und Zielen unserer Organisation", sagt Eva Voß, stellvertretende Vorsitzende der Charta der Vielfalt.





Das könnte Sie auch interessieren:

Zum Abgang von Cawa Younosi bei SAP: Wie man einen Ruf schädigt

Interview mit Cawa Younosi: "Nicht zur Sonnenschein-Diversity betreiben"

Charta der Vielfalt: Soziale Herkunft wird zur siebten Vielfaltsdimension

Personalszene: HR-Personalwechsel im Juli