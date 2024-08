Daniel Müller steht als neuer Personalchef für Deutschland bei SAP fest. Markus Dinslacken übernimmt die Leitung der Einheit Global People & Culture Coatings und wird Managing Director BASF Coatings. Und Thorsten Christoffer ist Personalleiter bei der Nord/LB Norddeutsche Landesbank.

Der Softwarekonzern SAP hat auf Nachfrage der Haufe Online Redaktion bestätigt, dass Daniel Müller zum Nachfolger von Cawa Younosi ernannt wurde. Er soll den Posten als Personalchef für Deutschland am 1. November 2024 antreten. Wir haben bereits im Juni vorab darüber berichtet. Müller kommt von Siemens, wo er seit 2019 als Global HR Business Partner arbeitet.

Markus Dinslacken wechselt zu BASF Coatings

Der bisherige Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Fresenius Kabi AG, Markus Dinslacken, wird am 1. September 2024 die Leitung der Einheit Global People & Culture Coatings sowie die Funktion als Managing Director BASF Coatings GmbH übernehmen, wie im Juli bekannt wurde. Sein Vorgänger Mathias Schöttke wird dann Hauptgeschäftsführer beim Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC).

Bild: BASF/Vero Bilienski Markus Dinslacken

Nord/LB: Thorsten Christoffer ist neu Personalleiter

Thorsten Christoffer ist seit dem 1. Juli 2024 Leiter für Konzernorganisation und Personal bei der Nord/LB Norddeutsche Landesbank. Er folgt auf Sonja Schwarz, die bereits im März 2024 zur NBank wechselte. Christoffer war zuvor stellvertretender Bereichsleiter Personal und Abteilungsleiter für Personalpolitik und Controlling bei der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba.

Monika Alke wird Personalvorständin beim UKSH

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) verantwortet seit Anfang Juli 2024 Monika Alke im Vorstand den Bereich Krankenpflege, Patientenservice und Personalangelegenheiten. Sie war zuvor bei der Bremer Straßenbahn Vorständin Betrieb und Personal und Arbeitsdirektorin sowie Mitglied der Geschäftsführung bei der Bremer Verkehrs- und Beteiligungsgesellschaft.

Diamant Software ernennt neue CHRO

Wie Diamant Software im Juli erklärte, wird Susanne Krause-Hennemann zum 1. August 2024 Chief Human Resources Officer (CHRO) und erweitert damit die Geschäftsleitung. Sie war zuletzt Executive Director People and Culture and Corporate Responsibility Management bei der All for One Group.

Giordana Doppstadt geht von RWE zu Duisport

Der Aufsichtsrat des Duisburger Hafens hat Giordana Doppstadt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in den Vorstand bestellt. Sie übernimmt bei Duisport den Bereich "Shared Services" und wird damit die Abteilungen Human Resources (HR), Einkauf, Recht, Rechnungswesen, operative IT, Marketing und Prozessmanagement verantworten. Die Stelle war vakant, seitdem Carsten Hinne sein Amt zum 31. Mai 2023 niedergelegt hatte. Doppstadt ist derzeit noch Personalchefin der RWE Offshore Wind.

Bild: Duisport Giordana Doppstadt

Generationenwechsel bei Zentis

Nico Stobinski wird ab dem 1. Januar 2025 in der Geschäftsführung bei Zentis an der Seite von Hamed Hesami die Verantwortung für Marketing, Vertrieb und Personal übernehmen. Er ist derzeit noch President & CEO North America bei der Zentis Group und folgt in der neuen Position auf Unternehmenschef Karl-Heinz Johnen, der sich von den Aufgaben zurückziehen wird.

Arburg strukturiert Personalmanagement um

Zum 1. Juli 2024 hat Steffen Kroner bei Arburg die Leitung des Anfang des Jahres neu geschaffenen Geschäftsführungsbereichs Finanzen, Controlling, IT und Personalmanagement übernommen. Renate Keinath, die als geschäftsführende Gesellschafterin für den bisherigen Bereich Personalmanagement verantwortlich war, hatte sich bereits Ende 2023 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und ist jetzt Mitglied im Beirat.

Schlütersche: Alicia Hornig ist Head of HR

Alicia Hornig ist jetzt Head of Human Resources (HR) bei der Schlüterschen Mediengruppe. Die Position wurde neu geschaffen. Die Aufgaben hatte bisher Mitgeschäftsführerin Natalia Kontsour-Selivanov übernommen. Sie wird das Unternehmen Ende August 2024 verlassen. Hornig war bisher seit 2021 HR Business Partnerin bei der Gruppe.

Christin Spitzner wird CHRO der Zeit Verlagsgruppe

Die Zeit Verlagsgruppe hat Christin Spitzner zur Chief Human Resources Officer (CHRO) befördert. Sie soll die neue Position im Frühjahr 2025 antreten und dann auch Mitglied der Geschäftsleitung werden. Als Leiterin Personal & Recht folgt sie auf Frank Kohl-Boas, der das Unternehmen Ende 2024 auf eigenen Wunsch für neue berufliche Herausforderungen verlassen will. Spitzner ist seit 2018 bei der "Zeit" im Bereich Recruiting tätig, seit 2022 als Head of Talent Acquisition & Advisory.

Bild: © Maximilian Probst Christin Spitzner

Stefan Kiesewetter ist Personalleiter bei Kirberg Catering

Seit dem 1. Juli 2024 ist Stefan Kiesewetter neuer Personalleiter bei Kirberg Catering. Er war zuletzt Manager People & Culture beim Mühlenbetreiber Plange.

Christian Nowak ist Leiter People & Culture bei Vielfalt Menü

Vielfalt Menü hat im Juli 2024 den Personalbereich in People and Culture formiert. Die Leitung übernimmt Christian Nowak. Er hatte zuvor die Verantwortung für die HR-Abteilung Business Partner bei der DB Infrago AG in der Region Ost inne. Aus Sicht von Vielfalt Menü ist es von entscheidender Bedeutung, die eng miteinander verbundenen Themen Personalentwicklung und DEI&B (Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) weiterzuentwickeln.

Neue Head of People and Culture bei Platzl Hotels

Sophia Frei ist seit Anfang Juli 2024 Head of People and Culture bei Platzl Hotels (München), wo sie bereits Abteilungsleiterin Employer Branding, Learning and Development war.

Beekeeper-VP wird zur Chief People Officer

Louise Willoughby – zuvor Vice President of People bei Beekeeper – wird künftig als Chief People Officer (CPO) die globale HR-Strategie des Unternehmens mit Ableger unter anderem in Berlin von Zürich (Schweiz) aus leiten.

Bild: Beekeeper Louise Willoughby

Steffi Floß ist Director Interim Management bei Artes Recruitment

Die Personalberatung Artes Recruitment hat am 1. Juli 2024 Steffi Floß als Director Interim Management eingestellt. Sie kommt von Concord Cobalt Recruitment, wo sie als Consultant Interim Management beschäftigt war.

Grabarz & Partner findet neue Head of People & Culture

Dominique Bremer ist neue Head of People & Culture bei der Werbeagentur Grabarz & Partner (Hamburg). Sie tritt die Nachfolge der Head of Human Resources, Mandy Scholz, an. Bremer war zuletzt seit März 2024 im Unternehmen als Specialist People and Culture tätig. Die Position, die zuvor Head of Human Resources hieß, war ein Jahr lang unbesetzt.