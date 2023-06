Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Bei ZF Friedrichshafen übernimmt Lea Corzilius als Personalvorständin von Sabine Jaskula. Stephanie Wulf wird Vorständin für Personal bei DB Schenker. Und Matthias Kutzer folgt bei McDonald’s Deutschland im Vorstand auf Sandra Mühlhause, die als CPO zu Deloitte geht.

Dr. Lea Corzilius startet am 1. August 2023 als Vorständin für Personal, Recht und Compliance bei ZF Friedrichshafen. Das hat der Aufsichtsrat im Juni beschlossen. Corzilius folgt in dieser Position auf Sabine Jaskula an, die das Unternehmen Ende Juli 2023 verlässt. Corzilius war zuletzt Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin bei Hella.

Bild: ZF Lea Corzilius

DB Schenker: Neue Vorständin für Personal

Stephanie Wulf wechselt im Januar 2024 als neue Vorständin für Personal und Organisation zu DB Schenker, wie im Juni bekannt wurde. Sie folgt auf Katharina Rath, die das Unternehmen verlassen wird. Wulf kommt von DER Touristik, wo sie seit 2018 als Chief Human Resources Officer (CHRO) und seit 2022 Mitglied des Executive Boards ist.

Wechsel im Vorstand der LBBW

Christine Neuberger übernimmt am 1. August 2023 als Personalchefin bei der Landesbank Baden-Württemberg von Sebastian Harrer an, der das Unternehmen verlassen wird. Neuberger ist bereits seit 1996 bei der Bank tätig, derzeit als Leiterin des Bereichs Compliance.

Duisport: Personalchef Carsten Hinne geht

Dr. Carsten Hinne, im Vorstand der Duisburger Hafen AG (Dusiport) für die Bereiche Personal und strategische Ausrichtung des Ostasiengeschäftes zuständig, hat sein Amt niedergelegt. Er kam erst Anfang 2022 in das Unternehmen.

Neuer Personalvorstand bei McDonald’s Deutschland

Matthias Kutzer übernimmt am 1. Juli 2023 als Personalvorstand bei McDonald’s Deutschland von Sandra Mühlhause, die als Chief People Officer zu Deloitte Deutschland wechselt. Kutzer ist bereits seit 2007 im Unternehmen tätig. Zuletzt verantwortete er das Personal bei McDonald’s in der Schweiz.

Bild: McDonald’s Deutschland LLC Matthias Kutzer

Uniper-CEO Michael Lewis wird zusätzlich Arbeitsdirektor

Am 1. Juni 2023 hat Michael Lewis bei Uniper als CEO angefangen und zusätzlich die Funktion des Chief Sustainability Officers (CSO) und des Arbeitsdirektors übernommen. Seine Geschäftsbereiche sind unter anderem Corporate Communication & Governmental Relations und Human Resources.

Michael Beecken: Der neue Head of HR bei Atec

Ab dem 1. Juli 2023 ist Michael Beecken neuer Head of HR der Atec Pharmatechnik GmbH. Das wurde im Juni mitgeteilt. Er war zuletzt bei British Tobacco als Industrial Relations Manager tätig.

Neue Head of Global HR beim Goethe-Institut

Philipp Sinner ist seit dem 1. Juni 2023 Head of Global Human Recources (HR) beim Goethe-Institut. Zuvor war er Referatsleiter Personalentwicklung & Recruiting bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Sinner ist Dozent für Human Recourses am IMC – International Management College und an der Otto-Friedrich Universität Bamberg.

Mister Spex: Personalvorstand-Posten wird gestrichen

Maren Kroll, Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Mister Spex, hat das Unternehmen im Juni 2023 verlassen. Die Position werde nicht neu besetzt, hieß es in einer Mitteilung. Kroll wurde im Mai 2021 in das Gremium berufen und 2020 zur CHRO ernannt.

Novartis Deutschland findet neue Personalchefin

Negen Münstermann hat am 1. Juni 2023 als Geschäftsführerin die Leitung des Bereichs People and Organisation bei Novartis Deutschland übernommen. Sie folgt auf Gabrielle Berbigier, Head of People and Organisation bei Novartis Europe, die den Bereich interimistisch geführt hatte. Münstermann war zuletzt Senior Director Human Resources DACH bei Astellas Pharma.

Bild: Novartis Deutschland Negen Münstermann

Hansewerk: Stephanie Ladwig ist Arbeitsdirektorin

Stephanie Ladwig ist seit dem 1. Juni 2023 Arbeitsdirektorin bei Hansewerk. Ihr Vorgänger Jörn Klimant ist in den Ruhestand gegangen. Ladwig war zuvor Landrätin im Kreis Plön.

Angela Wörl verlängert fünf Jahre bei Wacker Chemie

Der Aufsichtsrat der Wacker Chemie AG hat Angela Wörl im Juni für weitere fünf Jahre als Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bestätigt. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis zum 30. April 2024.

Abivax ernennt Ida Hatoum zur Chief People Officer

Ida Hatoum wurde zur Chief People Officer von Abivax ernannt und wird für die Mitarbeiterrekrutierung in den USA – wo sie auch ihren Sitz hat – und Europa verantwortlich sein. Sie war zuvor Senior Vice President und Head of People Talent and Culture bei Cincor Pharma.

Allianz Technology: Neue Head of People Function DACH und CEE

Nicola Kopf ist seit dem 1. Juni 2023 Head of People Function DACH und CEE bei Allianz Technology. Sie war zuletzt Head of People Business Partner in dem Unternehmen.

Deloitte Deutschland holt Sandra Mühlhause als CPO

Sandra Mühlhause geht am 1. August 2023 als Chief People Officer (CPO) zu Deloitte Deutschland und startet nach einer vierwöchigen Übergabe im September in der neuen Position. Sie folgt auf Elisabeth Denison nach, die das Unternehmen verlässt. Mühlhause war zuletzt Personalvorständin bei

Bild: McDonald’s Deutschland LLC Sandra Mühlhause

United Internet: Natali Bily folgt auf Verena Ammann

Natali Bily ist seit Kurzem Head of Corporate HR bei United Internet. Sie folgt auf Verena Ammann, die als Personalvorständin zu MVV Energie gewechselt ist. Bily kommt von Creditshelf. Dort war sie als Head of HR tätig.

Neuer Head of People bei Loqu Optical

Thomas Riegel ist seit Kurzem Head of People bei der Loqu Optical Group. Er hat von Ruth-Anna Gräff-Weißmann übernommen. Zuletzt war er bei L’Oréal als Head of Diversity und Inclusion tätig.

Zooplus gewinnt Anja Honnefelder als CPO

Anja Honnefelder ist Chief People Officer (CPO) im Executive Committee von Zooplus. Sie war zuvor unter anderem Chief People and Legal Officer bei Trivago.

SNB hat einen neuen Geschäftsführer Personal

Bernhard Büllmann ist seit dem 15. Juni 2023 Geschäftsführer Personal und Finanzen bei der Stromnetz Berlin GmbH (SNB). Er verantwortet künftig auch die Themen Regulierung, Einkauf und IT.

Neue Leiterin Strategieabteilung bei Pinktum

Rebecca Ludwig hat vor Kurzem die Leitung der Strategieabteilung vom Digitalanbieter für Personalentwicklung Pinktum übernommen. Sie leitete zuvor das Business-Development-Team der Pawlik Group, zu der Pinktum gehört.