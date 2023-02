Susann Mayhead wird Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei Mercedes-Benz Mobility. Michael Moser wechselt von Enerjisa in den Personalvorstand von Fresenius. ZF-Personalchefin Sabine Jaskula wird das Unternehmen verlassen. Und Anna Krimmel rückt als Arbeitsdirektorin in die SKF-Geschäftsführung auf.

Bei der Mercedes-Benz Mobility AG übernimmt Susann Mayhead zum 1. April 2023 als Vorständin für Personal und als Arbeitsdirektorin von Eefje Dikker, die ab dann für die Themen Transformation, Digitalisierung und Operations im Personalbereich der Mercedes-Benz Group verantwortlich sein wird. Mayhead ist derzeit Managing Director Mercedes-Benz Financial Services für Belgien, die Niederlande und Luxemburg.

Bild: Mercedes-Benz Mobility Susann Mayhead

Fresenius: Michael Moser wird Personalvorstand

Michael Moser wird am 1. August 2023 im Vorstand von Fresenius das Ressort Personal, Risikomanagement, Recht und Environmental, Social und Governance (ESG) übernehmen. Er folgt auf Sebastian Biedenkopf, der Ende des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Moser ist derzeit Chief Executive Officer (CEO) und Chief Financial Officer (CFO) bei Enerjisa.

Arbeitsdirektor Thomas Töpfer verlässt Covestro

Dr. Thomas Toepfer wird seinen bis zum 31. März 2026 laufenden Vertrag bei Covestro vorzeitig beenden und das Unternehmen Ende August 2023 verlassen. Er wechselt zu Airbus. Toepfer ist seit April 2018 Finanzvorstand von Covestro und seit Januar 2019 zudem Arbeitsdirektor.

Symrise beruft Stephanie Coßmann in Vorstand

Dr. Stephanie Coßmann wurde bei der Symrise AG mit Wirkung 1. Februar 2023 in den Vorstand für das neu geschaffene Ressort Personal und Recht berufen. Sie übernimmt zudem die Funktion der Arbeitsdirektorin von Chief Executive Officer (CEO) Heinz-Jürgen Bertram. Coßmann war früher Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bei der Lanxess AG tätig.

Blacklane: Cindy Rubbens ist CPXO

Cindy Rubbens wurde zum 2. Februar 2023 zur Chief People Experience Officer (CPXO) bei Blacklane ernannt. Sie soll sich unter anderem auf den Bereich "Talent Attraction" konzentrieren. Rubbens hat bisher verschiedene Startups von der Gründung bis zum Börsengang als HR-Leiterin begleitet, darunter Relayr und Dawanda.

Neuer HR Director bei Pernod Ricard Deutschland

Mario Richertzhagen, derzeit Talent & Development Manager Pernod Ricard Western Europe Entity, übernimmt zum 1. April 2023 die Position des HR Director Western Europe Entity bei Pernod Ricard Deutschland. Er folgt auf Christin Kohnke, die als HR Vice President zu Pernod Ricard Global Travel Retail in London geht. Richertzhagen kommt von der Nespresso Deutschland GmbH.

Bild: Pernod Ricard Deutschland Mario Richertzhagen

SKF: Anna Krimmel folgt auf Harald Speck

Anna Krimmel rückt als Arbeitsdirektorin und als erste Frau in die Geschäftsführung der SKF GmbH auf. Sie folgt auf Harald Speck, der das Unternehmen Ende Mai 2023 verlassen wird. Krimmel war bislang strategische Personalerin für die Industriebereiche der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) und den Bereich Business Transformation & Digitalization der SKF-Gruppe.

Biontech ernennt Global Head of Talent Acquisition

Sören Frickenschmidt ist seit Mitte Februar 2023 Global Head of Talent Acquisition bei Biontech. Er war zuvor in verschiedenen HR-Positionen bei Boehringer Ingelheim und als Unternehmensberater bei Promerit (jetzt: Mercer) tätig.

Bofrost stellt Management-Team neu auf

Dr. Anika Völkel wurde zum 1. Februar 2023 als Geschäftsführerin für den Bereich Human Resources & Legal bei der Bofrost-Gruppe berufen. Sie war zuletzt im textilen Einzelhandel als Bereichsleiterin europaweit für den Bereich HR & Corporate Communications zuständig.

Madsack ernennt neue Konzernpersonalleiterin

Janka Lampe hat die Konzernpersonalleitung der Madsack Mediengruppe übernommen und wird gemeinsam mit Marc Heczko auch die Geschäftsführung der Personal-Management GmbH der Gruppe verantworten. Lampe war zuvor Personalleiterin des Konzernbereichs Mitte bei Madsack.

Zeiss Gruppe sortiert Leitung von Corporate HR um

Georg von Erffa hat vor Kurzem die Leitung von Corporate Human Resources (HR) der Zeiss Gruppe übernommen. Er folgt auf Susan-Stefanie Breitkopf, die mittlerweile Chief Transformation Officer (CTO) im Vorstand der Carl Zeiss AG ist. Von Erffa war zuletzt Personalleiter der Zeiss Sparte Consumer Markets. Außerdem wurde Arlett Hesse die Verantwortung für die neue Funktion Consolidated Human Resources (CHR) Deutschland übertragen.

Personalchefin Sabine Jaskula verlässt ZF

Sabine Jaskula, seit Anfang 2019 im Vorstand von ZF in Friedrichshafen zuständig für Personal, Nachhaltigkeit, Recht und Compliance, wird das Unternehmen Ende des Jahres verlassen. Sie werde ihren Vertrag nicht verlängern, hieß es in einer Mitteilung vom 21. Februar 2023.

Bild: ZF Sabine Jaskula

Eucon heuert Anne Karthaus an

Anne Karthaus ist neue Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Eucon Group. Die Position wurde neu installiert. Karthaus kommt von Bertelsmann Accounting Service, wo sie zuletzt als Senior Director Human Resources tätig war.

Personalleiter bei Hahn kommt von Viega

Christoph Wild ist neuer Personalleiter bei der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG. Er kommt von der Viega GmbH, wo er zuletzt in der gleichen Position für die Vertriebsbereiche verantwortlich war.

Neuer Direktor HR bei German Naval Yards

Christian Lepper hat als Director Human Resources bei German Naval Yards angeheuert. Er war vor seinem Wechsel zur Werftengruppe Vice President Human Resources bei Vossloh Rolling Stock GmbH.

Neue Head of HR der Medi-Globe

Christa Tackenberg ist neue Head of HR der Medi-Globe Group, wie im Februar 2023 bekannt wurde. Sie kommt von Gabor Shoes, wo sie zuletzt Personalleiterin war.

Swissport: Cortney Endecott übernimmt als VPHR

Cortney Endecott ist Vice President Human Resources (VPHR) für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich bei Swissport. Die Position wurde neu geschaffen. Er war zuletzt als Managing Director HR & Operations und Director Human Resources bei der McCann Worldgroup (Germany) tätig.

Westhouse gewinnt Tibekke Dieckmann als CPO

Tibbeke Dieckmann ist ab sofort Chief People Officer (CPO) bei der Recruiting-Plattform Westhouse Group. Die Position wurde neu geschaffen. Dieckmann kommt von Nitrobox, wo sie seit 2020 als Head of People & Culture tätig war.

Neue Head of People and Culture bei Caramba

Seit dem 1. Februar 2023 ist Natascha Glenz Head of People and Culture bei Caramba, einem Unternehmen der Berner Group. Sie war zuletzt innerhalb der Gruppe bei Kent Head of Product-Management. Glenz ist zudem selbstständige Business Coach und engagiert sich ehrenamtlich bei "Mentor Me", einem Mentoringprogramm für Frauen.

Bild: privat Natascha Glenz

ETL-Gruppe schafft neue HR-Stelle

Julia Klapczynski ist seit Kurzem Head of HR Strategy & Recruiting bei der ETL-Gruppe. Die Funktion wurde neu geschaffen. Klapczynski kommt von Accenture, wo sie zuletzt als Managerin Ventures & Acquisitions für die globale HR-Integration verantwortlich war.

Neuer Personalleiter bei Rhenus Port Logistics

Udo Klöpping hat als Personalleiter der Rhenus Port Logistics gestartet. Er kommt von der BLG Logistics Group, wo er ebenfalls als Personalleiter gearbeitet hat.

Geraldine Hild steigt bei Aparvi auf

Bei Aparavi ist Geraldine Hild nun Head of Human Resources. Davor war sie unter anderem bei Helske People Care und Target Personalmanagement in leitenden Funktionen tätig.

Neue Personalleiterin bei Uniklinikum Dresden

Bärbel Kristina Behr hat im Februar 2023 die Leitung des Geschäftsbereichs Personal am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden übernommen. Sie wechselte vom Klinikum Fürth.

PWWL befördert Andrea Fischer

Andrea Fischer ist seit Kurzem Head of People Development & Culture bei Pusch Wahlig Workplace Law (PWWL). Die Position wurde neu geschaffen. Sie war zuvor HR Consultant in der Kanzlei.

Neuer Partner bei Xellento

Sascha Gerland ist Partner bei der Personalberatung Xellento. Er war zuvor mehrere Jahre selbstständiger Personalberater.





Das könnte Sie auch interessieren:

Jahresrückblick: Wichtige Personalwechsel 2022 in der HR-Szene

Die wichtigsten HR-Veranstaltungen 2023 im Überblick