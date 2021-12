Bei MAN Truck & Bus wird Arne Puls Chief Human Resources Officer und Arbeitsdirektor. Kathrin Flohr übernimmt bei Coca-Cola Europacific Partners Deutschland als Personalchefin. Und Continental verlängert das Mandat von Personalvorständin Ariane Reinhart vorzeitig.

Arne Puls wird ab dem 1. Januar 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor bei MAN Truck & Bus. Er ist dann auch Mitglied des Executive Boards. Bislang hatte Bernd Osterloh die Position interimistisch inne. Puls war zuletzt Head of Group HR Management bei Volkswagen.

Bild: Haufe Online Redaktion Arne Puls

Neue Personalchefin bei CCEP Deutschland

Kathrin Flohr wird Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin People & Culture (P&C) der Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP Deutschland) GmbH. Sie folgt auf Felicitas von Kyaw, die das Unternehmen verlässt. Flohr ist seit zehn Jahren im Personalbereich CCEP Deutschland tätig. Seit August 2018 war sie als Direktorin im Bereich P&C tätig.

Leoni AG verstärkt Vorstand

Dr. Ursula Biernert wird zum 1. Februar 2022 Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin der Leoni AG. Die Position wurde neu geschaffen. Sie kommt von der DB Cargo AG, wo sie ebenfalls das Ressort Personal leitete und Arbeitsdirektorin war.

Neue HR-Direktorin bei Euler Hermes Deutschland

Silke Grimm übernimmt zum 1. Januar 2022 die Rolle der Human Resources (HR) Direktorin in der größten Euler Hermes Einheit. Ihre Nachfolge als Chief Financial Officer (CFO) tritt Philippe Dessevre an. Grimm ist seit 2011 CFO von Euler Hermes in der DACH-Region.

Neuer Head of HR bei Horiba

Jürgen Rother hat zum 1. Dezember 2021 als Head of Human Resources (HR) Horiba Europe die Personalleitung bei der Horiba Europa GmbH übernommen. Er war zuvor freiberuflicher Interim-Manager und HR-Projektleiter.

LSG Group: Wilken Bormann folgt auf Kristin Neumann

Wilken Bormann, derzeit Leiter Lufthansa Group Finance, übernimmt zum 1. Januar 2022 im Vorstand der LSG Group die Verantwortung für Finanzen und Personal. Er folgt auf Dr. Kristin Neumann, die das Unternehmen verlässt. Bormann ist seit April 2020 Leiter Lufthansa Group Finance.

Bild: Haufe Online Redaktion Wilken Bormann

Kai Duve geht zu Eurowings

Die Bereiche Personal und Finanzen in der Eurowings Geschäftsführung werden ab dem 1. Februar 2022 von Kai Duve geleitet. Er verantwortet aktuell noch den Bereich Kabinen Crews Frankfurt bei Lufthansa Airlines.

Dietmar Focke wechselt zu Lufthansa Cargo

Der derzeitige Leiter Engine Services bei Lufthansa Technik, Dietmar Focke, zieht in den Vorstand der Lufthansa Cargo AG ein und wird ab dem 1. März 2022 die Bereiche Operations und Personal verantworten. Er folgt in dieser Position auf Harald Gloy, der das Unternehmen verlassen wird.

CWS Group: Angelika Kambeck ist neue CHRO

Angelika Kambeck ist seit dem 1. Dezember 2021 Chief Human Resources Officer (CHRO)/Member of the Executive Leadership Team bei der CWS Group. Sie folgt auf Uta Bisson, die bei der CWS Group die neu geschaffene Position Chief Transformation Officer (CTO) übernommen hat. Kambeck kommt von der Klöckner & Co SE, wo sie zuletzt seit Mitte Mai 2016 als Head of Group HR.

Continental verlängert Vertrag mit Ariane Reinhart

Der Aufsichtsrat der Continental AG hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 in einem Beschluss das im September 2022 auslaufende Mandat von Dr. Ariane Reinhart, Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit und Arbeitsdirektorin, vorzeitig um weitere drei Jahre bis September 2025 verlängert. Reinhart wurde im Oktober 2014 in den Vorstand von Continental bestellt.

Bild: Haufe Online Redaktion Ariane Reinhart

ebm Papst Gruppe: Sonja Fleischer leitet Ressort Personal

Dr. Sonja Fleischer hat mit Wirkung zum 15. Dezember 2021 als Gruppengeschäftsführerin das Ressort Personal (Chief Human Resources Officer) der ebm Papst Gruppe übernommen. Fleischer war zuvor beim Technologiekonzern Heraeus tätig, wo sie seit 2014 als Executive Vice President HR weltweite Personalverantwortung trug.

Wechsel in der Personalleitung der Zeiss Gruppe

Susan-Stefanie Breitkopf hat vor Kurzem die Leitung Corporate Human Resources der Zeiss Gruppe übernommen. Sie folgt auf Franz Donner, der am 1. Oktober 2022 in den Vorruhestand geht. Er wird weiterhin als Senior Advisor für Zeiss tätig sein.

Generationenwechsel bei der GNH Holding

Stephanie Faehling wird ab dem 1. April 2022 Arbeitsdirektorin und Vorständin beim Klinikverbund Gesundheit Nordhessen (GNH) Holding AG. Sie wird das Unternehmen gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Knapp leiten. Faehling war zuletzt Ressortleiterin Personal der BG-Kliniken. Sie folgt auf Birgit Dilchert, die in den Ruhestand getreten ist.

Neuer Personalleiter bei der Asklepios Klinik Sankt Augustin

Frederik Jörges ist seit August 2021 Personalleiter der Asklepios Klinik Sankt Augustin GmbH und berichtet in dieser Funktion direkt an die Geschäftsführung. Er kommt von der Radprax Holding GmbH, wo er ebenfalls als Personalleiter HR-Verantwortung trug.

Neue Head of HR bei HGK Shipping

Susanne Kluthe ist seit dem 1. Dezember 2021 Head of Human Resources (HR) bei HGK Shipping. Sie verantwortet in dieser Position das Personal der Länderorganisation in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg. Die Position wurde neu geschaffen. Kluthe war zuletzt bei der DB Engineering & Consulting GmbH Mitglied der Regionalleitung und Leiterin HR Business Partner.

Marny Bachmann verstärkt Fluent

Die Agentur Fluent hat die Führung weiter verstärkt: Marny Bachmann ist seit dem 1. Dezember 2021 Head of People & Development. Sie war zuletzt in der thjnk Holding für den Bereich Human Resources verantwortlich. Bei Fluent wird Bachmann der zweiten Führungsebene angehören.

Bild: Fluent Marny Bachmann

Neue Personalchefin bei Serviceplan

Karin Maria Schertler ist seit Anfang Dezember 2021 neue Chief People Officer (CPO) der Serviceplan Group. Sie folgt auf Carolyn Schlak, die den Posten erst im Frühjahr dieses Jahres angetreten hatte. Schertler ist seit 16 Jahren bei der Agenturgruppe tätig, zuletzt als General Manager/Head of Transformation and organisational Effectiveness.

Wechsel im Personalressort bei Easy Software

Nhi Stein ist seit dem 1. Dezember 2021 Director People & Organization bei Easy Software. Sie folgt auf Carolin Meiser, die zum Clinotel Krankenhausverbund gewechselt ist. Die Personalleitung war zeitweise interimistisch besetzt. Stein war zuletzt Head of People & Culture Germany/Bulgaria bei der Ifao Group.

Neue Head of People and Culture bei Evana

Sarah Griesche ist seit Kurzem Head of People and Culture bei der Evana AG. Sie war zuletzt als People Experience Specialist bei einem Online-Lieferdienst tätig. Davor hat sie bei einem deutschen FinTech als Head of People Operations die Personalrekrutierung begleitet.

Piabo PR schafft neue Stelle im Personalbereich

Juliane Seack ist Head of People Development & Employer Branding bei Piabo PR. Die Stelle wurde neu geschaffen. Seack war zuletzt unter anderem Deputy Head of HR & Senior Consultant Transformation & Change bei Serviceplan.