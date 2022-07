Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Personalchefin Rebecca Steinhage übernimmt das neue Ressort "Human Resources & Corporate Affairs" bei Miele. New Work verlängert CEO-Vertrag von Petra von Strombeck. Und Sandra Klein ist neue Global Head of HR und Konzernpersonalleiterin bei der Wacker Neuson Group.

Rebecca Steinhage, bisher Senior Vice President im Bereich Human Resources, wird ab dem 1. Juli 2022 als Geschäftsführerin das neu geschaffene Ressort Human Resources & Corporate Affairs leiten – mit den vier Bereichen Human Resources, Corporate Sustainability & Regulatory Affairs, Communications sowie Auditing. Ihre bisherige Funktion führt sie in Personalunion fort.

Bild: Miele Rebecca Steinhage

New Work: CEO Petra von Strombeck verlängert

Der Aufsichtsrat der New Work SE hat den Vertrag von CEO Petra von Strombeck um vier Jahre bis zum 31.12.2026 verlängert. Sie ist seit Januar 2020 im Vorstand, seit April 2020 hat sie den Vorsitz inne.

Wacker Neuson: Sandra Klein verantwortet HR weltweit

Sandra Klein ist seit dem 1. Juni 2022 Global Head of HR / Konzernpersonalleiterin bei der Wacker Neuson Group. Sie kommt von Giesecke+Devrient, wo sie ebenfalls in HR-Führungsfunktionen tätig war, zuletzt seit 2017 als Global Vice President (VP) Human Resources bei Giesecke+Devrient Currency Technology.

Arcelor Mittal ernennt neue Global Head of HR

Stephanie Werner-Dietz wird am 1. September 2022 Executive Vice President und Global Head of HR bei Arcelor Mittal. Sie ist Nachfolgerin von Bart Wille, der Ende des Jahres in den Ruhestand treten wird. Werner-Dietz kommt von Nokia, wo sie Chief People Officer (CPO) und Mitglied des Group Leadership Teams ist.

Wechsel bei der Flughafen Düsseldorf GmbH

Pradeep Alex Pinakatt wurde mit Wirkung zum 1. November 2022 zum Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf GmbH bestellt. Am 1. Januar 2023 übernimmt er dann als Geschäftsführer Finanzen und als Arbeitsdirektor von Lars Mosdorf, der das Unternehmen Ende 2022 verlassen wird. Pradeep Pinakatt ist aktuell seit 2017 Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH.

Carl Zeiss erweitert Vorstand um CTO

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG erweitert den Vorstand um die Funktion des Chief Transformation Officers (CTO): Übernehmen wird Susan-Stefanie Breitkopf am 1. Juli 2022. Sie ist derzeit seit 2021 Leiterin Corporate Human Resources der Gruppe.

Gorillas: Carmen Benkö kommt für Deena Fox

Deena Fox, Chief People Officer bei dem Lieferdienst Gorillas, verlässt das Unternehmen. Ab sofort wird Carmen Benkö, bisher Chief of Staff des CEO, die Rolle des People VP übernehmen.

Bild: Gorillas Deena Fox

Bauwert verstärkt sich mit Personalvorstand

Daniel Herrmann ist seit dem 1. Juni 2022 drittes Vorstandsmitglied der Bauwert AG und zuständig unter anderem für das Ressort Personal. Er war zuvor Managing Director bei der Patrizia AG.

Heraeus regelt Nachfolge als Group HR Officer

Dr. Martina Gieg ist seit dem 1. Juni 2022 Group HR Officer und Mitglied des Group Management Committees der Heraeus Holding GmbH. Sie folgt auf Roland Hehn, der das Unternehmen Ende Juli verlassen wird. Gieg war zuletzt Leiterin der globalen Strategie der Heraeus Global Business Unit Conamic.

Neuer Personalleiter bei Möller Medical

Karl-Philip Dieckmann ist seit dem 1. Juni 2022 Leiter Personal (Head of HR) bei der Möller Medical GmbH. Er kommt von Infineon Technologies, wo er als Manager HR-Fachreferent Betriebsleitung tätig war.

Flemings Hotels mit neuer HR-Direktorin

Jeanette von Jouanne hat bei Flemings Hotels am 20. Juni 2022 die Aufgaben der Direktorin Human Resources (HR) übernommen. Sie war zuletzt Human Resources Director bei Meyer Catering & Service.

DFS: Arbeitsdirektorin Kerstin Böcker geht

Dr. Kerstin Böcker, Geschäftsführerin Personal und Arbeitsdirektorin der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, hat am 2. Juni 2022 mit sofortiger Wirkung ihr Amt niedergelegt. Sie war im August 2020 als Nachfolgerin von Dr. Michael Hann in das Unternehmen gekommen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung Arndt Schoenemann wird die Aufgaben vorerst kommissarisch übernehmen.

Bild: DFS Kerstin Böcker

Neuer Regional Officer HR Germany bei TÜV Rheinland

Dr. Frank Steineke ist seit dem 1. Juni 2022 Regional Officer Human Resources (HR) Germany bei der TÜV Rheinland Group. Er folgt auf Ralf Rothenberger, der Ende Juli in den Ruhestand geht. Steineke war zuletzt HR Director für die Region Zentraleuropa (DACH) bei der Vaillant GmbH.

Schell Armaturen: Volker Arndt löst Lars Vorstadt ab

Volker Arndt ist seit Kurzem Leiter Human Resources der Schell GmbH & Co. KG Armaturen. Er hat die Nachfolge von Lars Vorstadt angetreten, der das Unternehmen am 30. Juni 2022 verlassen hat. Arndt war zuvor Chief Human Resources Officer (CHRO) und Chief Compliance Officer (CCO) der Winkelmann Group.

Rebuy holt Janina Cußmann in Geschäftsleitung

Janina Cußmann verantwortet seit dem 1. Juni 2022 als Chief People Officer (CPO) die Personalfragen bei der Rebuy Recommerce GmbH. Sie kommt von Amboss, wo sie zuletzt als Director of HR tätig war.

Balaji Kumar wird CHRO bei Sonata Software

Balaji Kumar ist neuer Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Sonata Software und wird die weltweite Personalabteilung leiten. Zuletzt war er Chief Human Resources Officer weltweit bei L&T Infotech.

Windstar Medical: Jessica Seeger ist Head of HR

Jessica Seeger ist seit dem 1. Juni 2022 Head of HR bei der Windstar Medical Group. Sie folgt auf Esther Schmitz. Zuvor war Seeger als Team Lead HR Specialists bei Alloheim Senioren-Residenzen SE tätig.

Haiilo ernennt Roope Heinilä zum CEO

Haiilo, Softwareanbieter für Mitarbeiterkommunikation und -engagement, hat Roope Heinilä zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Er folgt auf Jan Marius Marquardt, der Vorsitzender des Aufsichtsrats wird.

Bild: Haiilo Roope Heinilä (links) und Jan Marius Marquardt

Fraunhofer-Gesellschaft mit neuer Vorständin Personal

Der Senat der Fraunhofer-Gesellschaft hat vor Kurzem den Vorstandsbereich Personal, Unternehmenskultur und Recht mit Elisabeth Ewen besetzt. Sie war bisher Direktorin Personal der Fraunhofer-Gesellschaft.

BAP-Präsident im Amt bestätigt

Beim Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) wurde am 1. Juni 2022 Präsident Sebastian Lazay wiedergewählt. Es ist seine dritte Amtszeit. Wechsel gab es im Vorstand: Volker Enkerts, Dr. Thorsten Koletschka, Tina Voß und Steffen Wilke-Stern kandidierten nicht mehr, neu gewählt wurden Philipp Geyer, Karen Hoyndorf, Martin Klingen und Lutz Martens.

Neue Führung bei der DGSv

Dr. Annette Mulkau hat seit dem 1. Juni 2022 den Vorstandsvorsitz der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv) inne. Sie übernimmt von Paul Fortmeier, der planmäßig ausgeschieden ist. Mulkau ist seit 2021 Mitglied im Vorstand.

Egon Zehnder wählt neuen Chair

Dr. Michael Ensser tritt am 1. November 2022 an die Spitze des Beratungsunternehmens Egon Zehnder. Der frühere Deutschlandchef war Ende Juni zum Chairman gewählt worden. Er folgt auf Jillian Ader, die in eine beratende Funktion wechselt. Ensser ist seit mehr als drei Jahren im globalen Board von Egon Zehnder und leitet die deutsche Board Academy.

"Goinger Kreis": Karen Hoyndorf übernimmt Vorsitz

Karen Hoyndorf ist neue Vorstandschefin des Vereins Goinger Kreis – Zukunft Personal und Beschäftigung. Sie ist aktuell Geschäftsführerin der Manpower Group in Deutschland. Hoyndorf folgt auf Dr. Thomas Marquardt (Infineon Technologies AG), der seit 2015 Vorsitzender war.