Bild: Alexas Fotos / pexels Welche aktuellen Personalwechsel die HR-Welt bewegen, lesen Sie in den Personalien des Monats.

Suzsanna Friedl wird Chief HR Officer bei T-Systems International. Stefanie Rheker übernimmt das weltweite Personalmanagement bei Hella. Und Ralph Wangemann wurde für weitere drei Jahre zum Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Opel Automobile GmbH bestellt.

T-Systems International hat mit Wirkung zum 1. Januar 2024 Suzsanna Friedl zur neuen Chief HR Officer ernannt. Sie wird die Nachfolge von Georg Pepping antreten, der den Telekom-Konzern Ende 2023 verlassen wird. Friedl ist derzeit noch Chief People Officer (CPO) bei der ungarischen Unternehmenstochter Magyar Telekom.

Bild: Deutsche Telekom Suzsanna Friedl

K+S erweitert Vorstand um eine Arbeitsdirektorin

Bei der K+S Aktiengesellschaft wird Christina Daske ab dem 1. Dezember 2023 Arbeitsdirektorin und rückt in den dann vierköpfigen Vorstand auf. Sie erhält das Mandat vorläufig bis November 2026. Daske ist bereits seit dem Jahr 2012 bei K+S beschäftigt, zuletzt als Leiterin der Produktion.

Neuer Arbeitsdirektor in Takeda-Geschäftsführung

Michael Hartmann ist seit Kurzem Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung der Takeda GmbH, wie den Medien am 12. September 2023 mitgeteilt wurde. Er war zuletzt seit 2021 Mitglied des Takeda Leadership Teams und als Senior Director Human Resources tätig.

Lindt & Sprüngli schafft CHRO-Stelle für Nicole Uhrmeister

Nicole Uhrmeister wird im November 2023 Chief Human Resources Officer (CHRO) beim Schweizer Unternehmen Lindt & Sprüngli. Die Position wurde neu geschaffen. Sie wird außerdem Mitglied der Konzernleitung. Uhrmeister kommt von der Capri Sun Gruppe, wo sie seit 2016 als CHRO tätig ist.

Deutsche Bahn: Neuer Head of Global Executive Search

Torsten F. Haupt hat bei der Deutschen Bahn AG als Head of Global Executive Search am Standort Frankfurt am Main gestartet. Er ist seit 2018 in der Personalgewinnung im Unternehmen tätig und hat als Senior Partner die Business Unit "Externes Recruiting Führungskräfte" mit aufgebaut.

Bei Hella steht die Nachfolge von Lea Corzilius fest

Stefanie Rheker wurde im September 2023 in die Geschäftsführung von Hella berufen. Sie soll im zweiten Quartal 2024 das weltweite Personalmanagement übernehmen. Derzeit leitet Michel Favre, Vorsitzender der Geschäftsführung, den Personalbereich zusätzlich zu seinen Aufgaben. Rheker ist aktuell Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Arvato. Sie folgt bei Hella auf Lea Corzilius, die zu ZF Friedrichshafen geht.

Bild: Arvato Stefanie Rheker

Epson Deutschland: Sandra Schreiber ist Managerin HR

Bei Epson Deutschland hat Sandra Schreiber die Nachfolge von Andreas Altfreder als Managerin HR angetreten. Sie war zuvor beim Beratungsunternehmen Mercer Deutschland in unterschiedlichen Positionen tätig, zuletzt als HR Business Partner. Altfreder verlässt das Unternehmen.

Hays Deutschland: Alexander Heise hat als CEO übernommen

Alexander Heise ist seit dem 1. September 2023 neuer Chief Executive Officer (CEO) für Deutschland und die Region CEMEA (Central Europe, Middle East and Africa) beim Personalberater Hays. Er ist Nachfolger von Dirk Hahn, der zeitgleich als CEO zur Konzerngruppe Hays plc wechselte. Heise ist bereits seit 2004 bei Hays, zuletzt als Chief Strategic Client Officer.

Neuer Leiter Human Resources bei der Herma Group

Matthias Meyder ist seit dem 1. September 2023 Leiter Human Resources (HR) bei der Herma Group. Er war zuvor Leiter Personal / Leiter People & Culture bei der Haka Kunz GmbH.

Wevo-Chemie ernennt Uwe Szam zum Head of HR

Uwe Szam ist seit Anfang September 2023 Head of Human Resources (HR) bei der Wevo-Chemie GmbH. Zuletzt war er Director HR bei Alstom Transportation Germany.

Vergölst holt Maik Schendera als Personalleiter

Maik Schendera hat die Personalleitung bei der Continental-Tochter Vergölst inne. Er folgt auf Oskar Koch, der im Juni 2023 innerhalb des Konzerns eine neue Funktion übernommen hat. Schendera wurde auch die fachliche Leitung der Personalabteilungen in der Schweiz und Österreich übertragen. Er war zuletzt seit 2020 bei Continental Reifen Deutschland Head of HR in der Hauptverwaltung.

Opel Automobile GmbH: Ralph Wangemann bleibt länger

Ralph Wangemann ist vom Aufsichtsrat für weitere drei Jahre zum Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Opel Automobile GmbH bestellt. Die Entscheidung wurde am 21. September 2023 getroffen. Wangemann ist seit Januar 2019 in dieser Position.

Bild: Opel Automobile GmbH Ralph Wangemann

Ingo Markgraf steigt in Geschäftsführung von Birco ein

Dr. Ingo Markgraf ist seit dem 1. September 2023 Teil der Birco-Geschäftsführung und verantwortet die Bereiche Human Resources, Forschung & Entwicklung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Marketing. Er war zuvor schon beratend für das Unternehmen tätig. Zuletzt lehrte Markgraf seit 2021 Management und Wirtschaftspsychologie am Campus Köln der Hochschule Macromedia.

Navax Gruppe: Diane Szauer ist Head of Group HR

Diane Szauer ist seit Kurzem Head of Group HR bei der Navax Unternehmensgruppe. Sie folgt auf Margarete Tipka, die zu einem anderen Unternehmen wechseln wird. Szauer kam vom Beratungsunternehmen Mazars Austria zu Navax, dort war sie als Head of Human Resources tätig.

Cosco Europe: Neue Deputy General Managerin HR

Janine Böhm ist seit Anfang September 2023 Deputy General Managerin Human Resources (HR) bei Cosco Shipping Europe. Zuletzt war sie Head of HR Overseas bei der Hoyer GmbH.

Rheinbahn: Annette Grabbe folgt auf Klaus Klar

Der Aufsichtsrat der Rheinbahn hat am 27. September 2023 über die Nachfolge von Klaus Klar entschieden: Annette Grabbe, seit Mai 2023 Mitglied im Vorstand, wurde zur Arbeitsdirektorin bestellt und führt mit Michael Richarz das Unternehmen.

Trbo: Steve Hilbert kommt von Cobrainer

Steve Hilbert übernimmt als Head of HR beim Softwareentwickler Trbo. Er kommt von Cobrainer, wo er als Head of Recruiting startete und zuletzt als Culture and Development Lead tätig war.

NBank: Sonja Schwarz übernimmt den Bereich Personal

Die NBank, Investitions- und Förderbank in Niedersachsen, hat Sonja Schwarz mit Wirkung zum 1. März 2024 in den Vorstand berufen. Sie folgt auf Ulf Meier, der in den Ruhestand gehen wird. Schwarz wird auch die Bereiche Controlling, Finanzen und Recht verantworten. Sie arbeitet derzeit als Bereichsleiterin Konzern Organisation und Personal bei der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB).

Bild: NORD/LB, Woltersmann Sonja Schwarz

Innogames gibt neue Director People & Culture bekannt

Christiane Gäb ist bei Innogames Director People & Culture, wie es in einer Pressemitteilung vom 4. September 2023 heißt. Sie ist seit Januar 2023 als HR Business Partnerin im Unternehmen tätig. Zuvor hatte sie unter anderem ein eigenes Beratungsunternehmen: CMG Business Coaching + Mediation.

Platzl Hotels: Sophia Frei leitet Employer Branding

Sophia Frei ist neue Abteilungsleiterin Employer Branding, Learning & Development der Platzl Hotels München. Sie ist ein Eigengewächs: Nach Stationen als Sales & Marketing-Assistentin, Training & Quality Managerin und Managerin Employer Branding, Learning & Development ist die neue Funktion ihre erste Führungsposition.

Interhyp Gruppe mit neuem Head of Recruiting

Sven Dietert ist seit dem 1. September 2023 Head of Recruiting & Employer Brand bei der Interhyp Gruppe. Er kommt von Telefonica, wo er ebenfalls im Bereich Human Resources (HR) tätig war, zuletzt als Transformation Manager HR Talent Management.

DRV Bund bekommt eine neue Personalchefin

Claudia Franko wird im Januar 2024 als Personalchefin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) die Aufgaben von Bernhard Wilken übernehmen, der dann in den Ruhestand geht. Sie arbeitet zurzeit als Personalamtsleiterin bei der Stadt Leipzig.

ver.di bestätigt Bundesvorsitz und wählt Gewerkschaftsrat

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat einen neuen Bundesvorstand gewählt. Als Vorsitzender wurde Frank Werneke und als Vize Andrea Kocsis im Amt bestätigt. Der Gewerkschaftsrat wird künftig von Lisette Hörig geleitet. Sie folgt auf Martina Rößmann-Wolf.