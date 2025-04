Es war ein Wagnis, mitten in der Coronapandemie eine neue Vor-Ort-Veranstaltung zu planen. Nun hatte die Copetri Convention in der Eventlocation Fredenhagen in Offenbach am 31. Mai und 1. Juni 2022 ihre Premiere. Zum Debüt kamen 2.524 Besucherinnen und Besucher.