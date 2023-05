Die zweite Ausgabe der Copetri Convention steht in den Startlöchern. Am 23. und 24. Mai 2023 erwarten die Veranstalter rund 5.000 Besucherinnen und Besucher in Offenbach am Main. Im Mittelpunkt des Events stehen die Themen Personal, Transformation und Innovation. Auch das Personalmagazin und Haufe Sustainbility sind mit zwei spannenden Podien dabei.

Nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Copetri Covention 2023 in die zweite Runde. Das Event widmet sich den Themen People (Personal), Transformation und Innovation - und steht unter dem Motto "Bridging Perspectives". Die Besucherinnen und Besucher, darunter Personalerinnen und Personaler sowie Fach- und Führungskräfte, sollen neue Perspektiven einnehmen, sich austauschen und voneinander lernen, so der Wunsch der beiden Gründer Ralf Hocke und Nadine Jäger. Interaktive Formate und sogenannte Master Classes sollen dafür den passenden Rahmen bieten.

Copetri Convention: 230 Vorträge an zwei Tagen

Insgeamt erwarten die Besucherinnen und Besucher rund 230 Programmpunkte und 275 Speaker an zwei Tagen. Als Keynote Speaker sind unter anderem Christoph Werner, Geschäftsführer von DM-Drogeriemarkt, Eckart von Hirschhausen, Arzt und Wissenschaftsjournalist, John Stepper, Gründer von "Working out Loud", Katja Diehl, Mobilitätsexpertin und Bestsellerautorin sowie Ronja Ebeling, Journalistin und Podcasterin, angekündigt.

CHRO-Talk: Orte der Transformation

An Tag eins lädt Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub auf der Keynote Stage zum CHRO-Talk. Zu Gast ist Markus Fink, Personalchef des Halbleiterherstellers Infineon Technologies. Das Gespräch knüpft inhaltlich an die aktuelle Titelgeschichte "Orte der Transformation: Wo Deutschland neu entsteht" aus Personalmagazin 5/2023 an. Darin geht es um die Frage, wie eine grüne Transformation der deutschen Wirtschaft gelingen kann.

Infineon möchte bis zu fünf Milliarden Euro in eine neue Fabrik zur Chipfertigung am Standort Dresden investieren. Dort könnten bis zu 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Die sogenannten Leistungschips werden beispielsweise in E-Autos, E-Ladesäulen, Windkraftanlagen und Systemen zur intelligenten Verkehrssteuerung verbaut. Ohne sie wäre eine "grüne" Transformation kaum möglich. Welche Herausforderungen ein solches Projekt für das Unternehmen und seine Beschäftigten mit sich bringt, darüber sprechen Straub und Fink.

Termin: 23. Mai 2023, 11:30 bis 12:15 Uhr, Mainstage

Podiumsdiskussion: Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern

Am selben Tag lädt die Redaktion von Haufe Sustainabilty zu einem Podiumsgespräch auf der Haufe Stage ein: Christoph Herzog (Verantwortlicher Redakteur) diskutiert mit Kai Anderson (Mercer), Stefan Fischer (Hochschule Pforzheim) und Janina Zajic (GLS Bank) über die Frage, wie es möglich ist, eine Nachhaltigkeitskultur im Unternehmen zu verankern. Dabei treffen drei unterschiedliche Perspektiven aufeinander.

Anderson verfolgt als Berater den Ansatz der "People Sustainability", sieht also das Personalwesen in einer entscheidenen Rolle für die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie. Zajic ist als Personalchefin der genossenschaftlichen GLS Bank verantwortlich für rund 900 Beschäftigte. Ihr Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1974 der Nachhaltigkeit verschrieben - und vergibt beispielsweise Mikrokredite an Kleinstunternehmen, um diesen Zugang zu Kapital zu erleichtern. Fischer nimmt als Professor die wissenschaftliche Perspektive ein und kennt gleichzeitig die praktischen Hürden in Unternehmen aus unzähligen Forschungsprojekten.

Termin: 23. Mai 2023, 10:40 - 11:25 Uhr, Haufe Stage





Details zum Programm sowie Tickets für die Copetri Convention 2023 erhalten Sie hier.





