Copetri Convention: Signal für Präsenzveranstaltungen

Bild: Fredenhagen So ähnlich könnte es auf der ersten Copetri Convention aussehen. Die Location Fredenhagen in Offenbach bietet großzügige Innen- und Außenbereiche.

2020 und 2021 konnten nur wenige HR-Messen und Konferenzen vor Ort stattfinden. Für 2022 gibt es nun ein klares Signal für Präsenzveranstaltungen: Das Start-up Copetri, Veranstalter einer neuen HR-Convention, meldet ein starkes Wachstum nach einer ersten Finanzierungsrunde.

Am 31. Mai und 1. Juni soll die erste Copetri Convention in Offenbach am Main stattfinden. Veranstalter der Copetri Convention ist das gleichnamige Start-up, das 2021 als Community-Plattform ins Leben gerufen wurde, auf der Professionals aus den Bereichen Innovation, Transformation und People zusammenkommen.

Start-up Copetri mit HR- und Messe-Erfahrung

Das Gründerteam ist in der HR- und Veranstaltungs-Szene nicht unbekannt: Ralf Hocke war zuvor CEO von Spring Messe Management und Mitglied der Unternehmensleitung der Deutschen Messe. Nadine Jäger arbeitete zuvor als Chief Exhibitions and Sales Officer bei Spring Messe Management und hat unter anderem Maßgeblich die Entwicklung der Zukunft-Personal-Reihe mitgestaltet.

Konferenz und Ausstellung – live und vor Ort

Nun hat das Start-up mit der Copetri Convention eine ambitionierte Vor-Ort-Veranstaltung angekündigt, für die über 3.000 Teilnehmende, 75 Aussteller, 120 Vorträge und Workshops sowie zahlreiche Vernetzungsangebote erwartet werden. Als Speaker sind unter anderem der Digitalexperte Sascha Lobo, der Ex-CEO von Canyon Bikes Armin Landgraf, die Berendsohn-Vorstandsvorsitzende Astrid Schulte sowie der CHRO of the Year 2021 Jörg Staff angekündigt. Alles live und vor Ort.

Ein neuer Name in der HR-Event-Szene

Damit reiht sich die Copetri Convention ein in die „Großen“ der HR-Veranstaltungsbranche und setzt zugleich ein klares Signal für Präsenzveranstaltungen – in einer Zeit, die zuletzt vornehmlich durch abgesagte HR-Fachmessen und -Expofestivals geprägt war. Nur wenige HR-Messen, etwa die ZP Europe 2021, konnten in abgespeckter Form durchgeführt werden. Virtuelle Formate stießen kaum auf Resonanz.

Investoren sehen Zukunftspotenzial

Die selbstbewusste und groß angelegte Planung der Copetri Convention wird aktuell durch einen Finanzierungsschub ermöglicht. Mit einem hohen sechsstelligen Investment beteiligen sich Aschendorff Next, die Beteiligungsholding für Corporate Investments der Unternehmensgruppe Aschendorff, sowie mehrere Privatinvestoren an dem Start-up. Damit verdeutlichen die Investoren ihre Überzeugung, dass Präsenzveranstaltungen im HR-Bereich weiterhin die Zukunft gehört und dass sie von der Idee, die hinter Copetri steht, überzeugt sind.

Location mit großem Außenbereich

Ein Blick auf die Location der ersten Copetri Convention lässt erahnen, wie HR-Events künftig aussehen könnten: Mit dem über 100 Jahre alten Industriebau Fredenhagen haben die Organisatoren eine zentral im Rhein-Main-Gebiet gelegene Location mit großzügigen Innen- und Außenbereichen gewählt. So können Programmpunkte je nach Wetter und erforderlichen Hygienemaßnahmen auch im Freien stattfinden. Auch eine Abendveranstaltung mit Musik, Drinks und Food soll auf diese Weise möglich sein.