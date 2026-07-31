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Die freie Journalistin Stefanie Hornung arbeitet für die Redaktionen von "personalmagazin", "neues lernen" und dem Portal "Haufe Sustainability". Sie blickt in ihren Interviews, Reportagen und Artikeln kritisch hinter die Kulissen von Unternehmen in der Transformation. Neben aktuellen Managementmethoden und New Work gehören Personalentwicklung sowie MBA und Executive Education an Business Schools zu ihren Schwerpunkten.

Als Mit-Autorin der Bücher "New Pay" und "New Pay Journey" untersucht Stefanie Hornung die Veränderungen von Vergütungssystemen in Unternehmen und treibt das Thema als Mitgründerin des "New Pay Collectives" voran.

Stefanie Hornung studierte Germanistik, Romanistik (Spanisch) und Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, gehörte viele Jahre als Pressesprecherin zum Team der größten deutschen Personalfachmesse, der Zukunft Personal (heute: Zukunft Personal Europe), und war Chefredakteurin des Online-Portals HRM.de. Heute lebt und arbeitet sie in Tübingen.