Stefanie Hornung neu

Stefanie Hornung

Freie Journalistin

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Die freie Journalistin Stefanie Hornung arbeitet für die Redaktionen von "personalmagazin", "neues lernen" und dem Portal "Haufe Sustainability". Sie blickt in ihren Interviews, Reportagen und Artikeln kritisch hinter die Kulissen von Unternehmen in der Transformation. Neben aktuellen Managementmethoden und New Work gehören Personalentwicklung sowie MBA und Executive Education an Business Schools zu ihren Schwerpunkten.

Als Mit-Autorin der Bücher "New Pay" und "New Pay Journey" untersucht Stefanie Hornung die Veränderungen von Vergütungssystemen in Unternehmen und treibt das Thema als Mitgründerin des "New Pay Collectives" voran.

Stefanie Hornung studierte Germanistik, Romanistik (Spanisch) und Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, gehörte viele Jahre als Pressesprecherin zum Team der größten deutschen Personalfachmesse, der Zukunft Personal (heute: Zukunft Personal Europe), und war Chefredakteurin des Online-Portals HRM.de. Heute lebt und arbeitet sie in Tübingen.

Themen

New Work

MBA

Equal Pay

121 Artikel von dieser Autorin

Weiterbildung in KMU – stark im Alltag, schwach in der Strategie
Vorteil KMU
News 31.07.2026 Vorbild KMU

KMU müssen sich in Sachen Weiter­bildung nicht vor Großunternehmen verstecken. Teils mangelt es zwar an strategischer Planung, klaren Strukturen und Prozessen sowie an der Zeit fürs Lernen. Aber sie haben einige unter­schätzte Stärken, in denen sie für Konzerne sogar Vorbild sein können.

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Wie das soziale Umfeld das Umweltverhalten beeinflusst
Junger und alter Mann in Nachfolgegespräch
News 26.06.2026 Nachhaltigkeitskommunikation

Verschiedene Studien zeigen: Menschen mit konservativen politischen Ansichten neigen dazu, Umwelteinflüsse ihres Verhaltens zu unterschätzen, während solche mit liberalen Ansichten ihren positiven Impact eher überschätzen. Was das für die Umweltkommunikation in Unternehmen bedeutet.

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Holismus in der Otto Group: Von Organisationsreife bis Nachhaltigkeitsstrategie
Otto Group
Interview 25.06.2026 Benjamin Otto über Holismus, Teil II

Wie können ökologische und soziale Verantwortung in einem Unternehmen nachhaltig verankert werden? Benjamin Otto – seit März Vorsitzender des Stiftungs- und Gesellschafterrats der Otto Group – setzt auf das Prinzip des Holismus und will damit zeigen, wie Organisationen die Zukunft aktiv gestalten können.

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Mehr Führungsexpertise fürs KI-Zeitalter
Tanja Maschur
News 23.06.2026 MBA-Studium

Fast 20 Jahre nach ihrem Erststudium wollte es Tanja Maschur noch einmal wissen: Die Leiterin des zentralen B2B-Verkaufsteams der Mediengruppe Main-Post absolvierte in zweieinhalb Jahren ein berufsbegleitendes MBA-Studium – und baute dabei ihre Führungsexpertise auch im Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz aus. 

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"Wer Trump nur als Narzissten betrachtet, unterschätzt die Gefahr"
Kurt Theodor Oehler
Interview 22.06.2026 Buchautor Kurt Theodor Oehler

Der Führungsstil Donald Trumps wirkt aggressiv und oft wenig durchdacht. In seinem neuen Buch "Donald Trump und das magische Modell" deutet der 84-jährige Schweizer Psychoanalytiker und Gruppendynamiker Kurt Theodor Oehler diese irrational anmutende Politik psychologisch – anhand von Trumps Familiengeschichte.  

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„Im KI-Zeitalter reicht es nicht mehr, Dinge isoliert zu betrachten“
Benjamin Otto
Interview 18.06.2026 Benjamin Otto über Holismus, Teil I

Im Frühjahr 2026 hat Benjamin Otto die Führung der Otto Group übernommen. In seinem neuen Buch „Holismus“ beschreibt er ein Konzept, das den Konzern in die Zukunft führen soll – auch in Sachen Nachhaltigkeit. Den EU-Nachhaltigkeitsomnibus betrachtet er als Chance, den Fokus von Formalismus auf echte Transformation zu verschieben.

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Das sind die HR-Influencer 2026
Influencer
News 09.06.2026 Analyse

Künstliche Intelligenz verändert die sozialen Medien – und damit auch den Aktionsrahmen von Influencern. Zwischen KI-Schrott, Selbstinszenierung und echter Expertise wird Orientierung schwieriger. Doch Plattformen wie Linkedin sind einer der wichtigsten Kommunikationskanäle von Unternehmen geworden. Wie HR damit umgehen kann.

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KI-Kompetenzen werden zum Vergütungsthema
100-Euro-Scheine
News 07.05.2026 Studie

Der Wettlauf beim KI-Einsatz kommt auch in der Vergütung an. Zwei Studien zeigen: Deutschland ist stark positioniert, aber der Druck auf die Gehälter steigt – vor allem bei KI-Fachkräften. Doch wer KI-Kompetenzen vorschnell teuer einkauft, riskiert Schieflagen im Vergütungssystem und bindet Budget, das anderswo fehlt.

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Wann sich ein MBA-Studium lohnt
Absolvent auf einem Berg voll Geld
News 07.05.2026 Führungskräfteentwicklung

Wer einen MBA- oder EMBA-Abschluss in der Tasche hat, kann mit Gehaltssteigerungen rechnen. Doch das Studium hat seinen Preis. Die Frage, ob sich die Investition auszahlt, wird für angehende Studierende aktuell wichtiger – und das hängt von vielen Faktoren ab.

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Fernstudiumcheck prämiert Zufriedenheit der Studierenden
Schwarze Frau HomeOffice
News 05.05.2026 Fernstudium

Viele Fernhochschulen, Fernschulen und Fernstudienanbieter werben mit dem Fernstudiumcheck-Award. Wer sich für ein Fernstudium oder eine Weiterbildung bei diesen Anbietern interessiert, sollte sich bei der Auswahl jedoch bewusst sein, dass die zugehörigen Rankings der Bewertungsplattform allein auf der Zufriedenheit der Teilnehmenden beruhen.

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Personalisiertes MBA-Studium ist gefragt
Mann arbeitet zuhause
News 05.05.2026 Studie Tomorrow's MBA

Viele Fach- und Führungskräfte finden ein MBA-Studium weiterhin reizvoll. Je persönlicher das Programm, desto besser. Ein Auslandsstudium verliert hingegen an Zugkraft. Das sind die jüngsten Ergebnisse der Studie "Tomorrow’s MBA".

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"Viele KI-Experimente enden auf dem Schneidetisch"
Sarah Toms
Interview 04.05.2026 KI an Business Schools

Die Business School IMD in Lausanne hat bereits 2023 erste Schritte in Richtung einer fundierten KI-Strategie unternommen. Ein Interview mit Lerntechnologie­expertin Sarah Toms, Chief Innovation Officer an der IMD.

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KI, Leistung und Lernen – wie HR die Zukunft gestaltet
Future Work Summit 2026
News 30.03.2026 Future Work Summit 2026

Viele Unternehmen diskutieren nicht mehr nur über Transformation, sondern sind mittendrin. Auf dem "Future Work Summit" am 25. Juni 2026 zeigten sich CHROs und weitere führende HRler großer Unternehmen und Organisationen selbstbewusst: Mit einer neuen Leistungskultur, KI-Einsatz und einer operativen Neuaufstellung sehen sie HR als entscheidenden Werttreiber.

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Wie sehr KI bei der Leistungsbewertung menschelt
Avatar Maske VR Virtual Reality KI CGI
News 06.03.2026 Künstliche Intelligenz

Menschen sind nicht gut darin, die Leistung anderer zu bewerten – aus unterschiedlichen Gründen. Könnte eine KI das besser? Eine explorative Studie von Dirk Sliwka, Professor im Exzellenzcluster ECONtribute an der Universität zu Köln, und Rainer Rilke, Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management, liefert erste Antworten.

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Reform des EU-Emissionshandels: Reaktionen auf den Merz-Vorstoß
Industrieanlage mit massiver Rauchwolke
News 19.02.2026 Klimaschutz

Bundeskanzler Merz hat sich auf einem Wirtschaftsgipfel in Antwerpen für eine Reform der CO2-Bepreisung in Europa ausgesprochen – oder zumindest die nächsten Schritte zu verschieben. Wir haben uns umgehört, wie Expertinnen und Experten aus Verbänden und Beratung den Vorstoß bewerten und welche Verbesserungsvorschläge sie machen.

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Wie L&D Zukunfts­fähigkeit fördern kann
Illustration: Studio Pong
News 27.11.2025 Futures Literacy

Die Fähigkeit, sich etwas vorzu­stellen, das es noch nicht gibt, ist mensch­­lich. Doch angesichts von weltweiten Krisen und verbreitetem Zukunfts­pessimismus ver­kümmert diese Fähigkeit oder erschöpft sich im Wunsch nach einem besseren Morgen. Wie L&D das ändern und mehr Zukunfts­fähigkeit fördern kann.

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Next Social Responsibility: CSR muss sich neu erfinden
GPDF2025 CSR
News 14.11.2025 ESG

Auf dem Global Peter Drucker Forum vergangene Woche in Wien stießen in einer Podiumsdiskussion unterschiedliche Perspektiven aus Forschung, Praxis und Meinungsjournalismus aufeinander: Thema war Corporate Social Responsibility (CSR). Klar ist: Die bisherigen Ansätze und ESG-Metriken haben wenig bewirkt – und sind letztlich gescheitert. Ein Aufruf für einen Neuanfang.

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MBAs zum Schnäppchenpreis
Schnäppchen Steindamm Atlas
News 29.10.2025 Master of Business Administration

Klassische MBA-Programme sind begehrt. Gelten sie doch als Karriereturbo. Mit der wirtschaftlichen Unsicherheit wachsen nun daneben günstigere, flexible Angebote – von zertifizierten Onlineabschlüssen renommierter Hoch­schulen bis zu kompakten Mini-MBAs mit Praxisfokus. 

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„Risikobasierte Sorgfaltspflicht funktioniert gut“
Tonstad, Kristel
News 17.10.2025 Sorgfaltspflichten: Von Norwegen lernen

Norwegen hat im Juli 2022 ein Transparenzgesetz verabschiedet, das Unternehmen verpflichtet, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verhindern und zu mindern – auch in ihren Lieferketten. Dahinter steht ein risikobasierter Ansatz der Sorgfaltspflicht. Kristel Tonstad, Policy Director der norwegischen Nationalen Kontaktstelle für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, zieht eine weitgehend positive Bilanz.

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So wird Veränderung zur Gewohnheit
Jan Dirk van der Burg
News 14.10.2025 Change Management

Wandel scheitert selten an Powerpoints, öfter an der Praxis. Strategien und Ziele für die Transformation lassen sich recht schnell formulieren, doch Gewohnheiten sind zäh. Genau hier liegt die Sollbruchstelle: Wie HR eingespielte Routinen strategisch umlenken kann – mit klarer Rahmensetzung, Lernmöglichkeiten, präzisen Anreizen und Kontextdesign. 

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