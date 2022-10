Die freie Journalistin Stefanie Hornung ist festes Redaktionsmitglied des Personalmagazins und des Portals "New Management". Sie blickt in ihren Interviews, Reportagen und Artikeln kritisch hinter die Kulissen der New-Work-Szene. Neben aktuellen Managementmethoden gehören Personalentwicklung sowie MBA und Executive Education an Business Schools zu ihren Schwerpunkten.

Als Mit-Autorin des Buchs "New Pay" untersucht Stefanie Hornung die Veränderungen von Vergütungssystemen in Unternehmen und treibt das Thema als Mitgründerin des "New Pay Collectives" voran.

Stefanie Hornung studierte Germanistik, Romanistik (Spanisch) und Geschichte in Freiburg i. Br., gehörte viele Jahre als Pressesprecherin zum Team der größten deutschen Personalfachmesse, der Zukunft Personal (heute: Zukunft Personal Europe), und war Chefredakteurin des Online-Portals HRM.de. Heute lebt und arbeitet sie in Tübingen.