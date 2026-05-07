KI-Kompetenzen werden zum Vergütungsthema

Der Wettlauf beim KI-Einsatz kommt auch in der Vergütung an. Zwei Studien zeigen: Deutschland ist stark positioniert, aber der Druck auf die Gehälter steigt – vor allem bei KI-Fachkräften. Doch wer KI-Kompetenzen vorschnell teuer einkauft, riskiert Schieflagen im Vergütungssystem und bindet Budget, das anderswo fehlt.

Deutschland spielt im globalen Markt für KI-Talente vorn mit – bei Angebot und Nachfrage. Laut der "Artificial Intelligence and Digital Talent Salary Survey" von WTW ist die Bundesrepublik nach den USA und Indien der drittgrößte Markt für KI-Fachkräfte weltweit. Für die Studie befragte die Beratung rund 11.700 Unternehmen in 30 Ländern, darunter 597 aus Deutschland. Die Gesamtvergütung für Machine-Learning-Rollen auf mittlerer Fachebene liegt demnach in den USA im Median bei mehr als 170.000 US-Dollar, in Deutschland bei rund 122.000 Dollar.

KI-Rollen besser vergütet als andere Digitalfelder

KI-Rollen werden deutlich besser bezahlt als andere gefragte digitale Disziplinen wie Cyber Security und Cloud Computing. WTW führt diesen Abstand auf die Knappheit fortgeschrittener KI-Kompetenzen und auf die wachsende strategische Bedeutung von KI in allen Branchen zurück. Gleichzeitig holen Cloud-Computing-Rollen auf: Die Mediangehälter für Cloud Engineering stiegen im Ländervergleich um durchschnittlich neun Prozent, die Gesamtvergütung um zwölf Prozent. Besonders stark war das Wachstum in China und Indien. Für deutsche Arbeitgeber bedeutet das: Der Vergütungsdruck steigt nicht nur bei KI, sondern auch bei angrenzenden digitalen Disziplinen.

Wachsende Nachfrage nach KI-Fachkräften

Die hohen Gehälter für KI-Rollen und angrenzende Felder haben mit einer weltweit wachsenden Nachfrage zu tun. Noch suchen Unternehmen vor allem Mitarbeitende für softwaregetriebene Digitalrollen: Software Engineers, Application Developers und Data Scientists. Machine-Learning- und KI-Engineers folgen aber dahinter. Ihre Bedeutung wächst, weil Unternehmen KI nicht mehr nur testen, sondern in Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle einbauen.

Deutschland liegt bei der Nachfrage nach AI Engineers und Machine-Learning Engineers weltweit auf Platz 3 – vor allen anderen europäischen Ländern. Auf der Angebotsseite zählt Deutschland bei AI Engineers ebenfalls zu den Top-3-Standorten. Bei Machine-Learning Engineers gehört das Land neben Indien, den USA und Kanada zu den führenden Märkten. Der Grund: Technische Hochschulen bilden viele Fachkräfte aus. Doch wer Talente anziehen und halten will, tritt gegen finanzstärkere Arbeitgeber an. Amerikanische Technologieunternehmen, internationale Plattformen und indische Anbieter konkurrieren nicht nur lokal, sondern grenzüberschreitend um dieselben Profile.

KI-Talente: Gesamtvergütung wächst stärker als Grundgehalt

Gerade bei KI-Rollen zeigt sich, dass die Gesamtvergütung stärker wächst als das Grundgehalt. Über alle untersuchten Länder hinweg stiegen die Mediangehälter für Machine-Learning-Rollen im Durchschnitt um zwei Prozent, die Gesamtvergütung um sechs Prozent. Besonders dynamisch entwickelt sich Lateinamerika. In Mexiko legten die Gehälter um 19 Prozent zu, die Gesamtvergütung sogar um 29 Prozent. Kanada verzeichnete dagegen rückläufige Medianvergütungen. Reife Märkte kühlen also teils ab, während andere kräftig aufholen. "Bei der Vergütung von KI-Talenten geht es längst nicht mehr nur darum, wo die höchsten Gehälter gezahlt werden, sondern wo die größte Dynamik herrscht", kommentiert Florian Frank, Head of Work and Rewards bei WTW.

Die Reaktion in der Praxis: Knapp die Hälfte der Unternehmen weltweit bietet differenzierte Vergütungsprogramme für Digital-Fachkräfte an. 45 Prozent setzen auf höhere Grundgehälter, 38 Prozent auf flexible Arbeitsmodelle, 29 Prozent auf erweiterte Weiterbildung. Hinzu kommen Retentionsboni, also Bindungsprämien, bei 26 Prozent und langfristige Incentives bei 21 Prozent.

KI als Vergütungsthema für Gesamtbelegschaft

Für viele Arbeitgeber wird KI inzwischen auch jenseits spezialisierter Rollen zum Vergütungsthema. Laut einer Kienbaum-Erhebung unter 600 Unternehmen im DACH-Raum investieren inzwischen 62 Prozent der Unternehmen in KI, um Lohnkosten abzufedern. In der Gehaltsentwicklungsprognose vom Herbst 2025 lag dieser Anteil noch bei 47 Prozent.

Doch in den meisten Gehaltsentscheidungen kommt die Bedeutung von KI bisher begrenzt an. Nur jedes dritte Unternehmen berücksichtigt KI-Kompetenzen systematisch in der Vergütung. 23 Prozent der Unternehmen zahlen Mitarbeitenden mit nachweislich relevanten KI-Kenntnissen bereits höhere Gehaltssteigerungen. Etwa jedes zehnte Unternehmen berichtet von geringeren Gehaltssteigerungen in Rollen mit hohem Automatisierungs- oder Substitutionsrisiko durch KI. Zwei von fünf Unternehmen sagen, dass KI-Kenntnisse in der aktuellen Gehaltsrunde keine Rolle gespielt haben. Zugleich misst bereits jedes dritte Unternehmen ihnen eine wichtige oder sehr zentrale Bedeutung bei.

Angespannte Vergütungsbudgets

Die Lücke zwischen strategischer Bedeutung und Vergütungspraxis fällt in eine Phase, in der Unternehmen ohnehin weniger Spielraum haben. In Deutschland lagen die realisierten Gehaltssteigerungen laut Kienbaum bei durchschnittlich 2,3 Prozent. Prognostiziert hatten Unternehmen im Herbst noch 3,1 Prozent. Bei einer Inflationsrate von rund 2,6 Prozent bedeutet das für viele Beschäftigte faktisch stagnierende Reallöhne.

Neue Vergütungslogik gefragt

Genau hier liegt das Risiko. Wenn Unternehmen KI-Spezialisten oder Fachkräfte mit KI-Kenntnissen kurzfristig mit hohen Gehältern einkaufen oder deren Gehälter anheben, fehlt dieses Geld an anderer Stelle. Allgemeine Gehaltserhöhungen fallen kleiner aus. Das kann das Gehaltsgefüge sprengen, besonders dann, wenn der tatsächliche Wertbeitrag der KI-Kenntnisse noch nicht messbar ist oder KI-Kenntnisse zu Basiskompetenzen werden. Es besteht die Gefahr, Fachkräfte mit hohen Gehältern einzustellen, die Unternehmen auch dann weiterzahlen, wenn sich die Marktlage ändert.

Es braucht eine neue Vergütungslogik fürs KI-Zeitalter, die berücksichtigt, welche Kompetenzen wirklich auf Unternehmensleistung und Zukunftsfähigkeit einzahlen. "Genau darin liegt die Herausforderung: Unternehmen müssen differenzieren, ohne das Gefühl von Fairness in der Organisation zu verlieren", meint Dr. Michael Kind, Director Compensation und Performance Management und Partner bei Kienbaum.





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