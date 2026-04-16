Warum Entgelttransparenz eine Führungsaufgabe ist

Mit den neuen Anforderungen zur Entgelttransparenz müssen Unternehmen sauber begründen können, wie Gehaltsentscheidungen entstehen. Bis zum 7. Juni soll die entsprechende EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden. Equal Pay wird dabei auch zur Bewährungsprobe für moderne Führung.

"Ich habe ein Team übernommen, in dem alle überdurchschnittlich eingestuft waren", hat eine Führungskraft in unserem Training berichtet. "Dann habe ich gelernt: Mitarbeitende mit unterdurchschnittlicher Bewertung gehen zum Betriebsrat. Die meisten Führungskräfte haben auf diese Diskussion keine Lust. Also bewerten sie lieber höher."

Entgelttransparenz: Begründbarkeit statt Bauchgefühl

Solche Konfliktvermeidung war bisher möglich. Mit der Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die Unternehmen zu mehr Gehaltstransparenz verpflichtet und Auskunftsrechte für Beschäftigte stärkt, wird das Aussitzen künftig schwieriger. Denn die Kernherausforderung für Führungskräfte lautet künftig: Begründbarkeit statt Bauchgefühl.

Künftig muss jede Vergütungsentscheidung sauber erklärt werden – konsistent, vergleichbar, überprüfbar. Das betrifft drei Ebenen gleichzeitig:

Leistung: Warum bekommt Person A mehr als Person B? Rolle: Sind die Positionen wirklich vergleichbar? Markt: Ist das Gehalt extern begründbar?

Viele Unternehmen sind mit ihren Vergütungsprogramme noch nicht ausreichend auf die neuen Anforderungen vorbereitet. Aufgeblähte Bewertungen, unterschiedliche Maßstäbe zwischen Führungskräften und historisch gewachsene Gehälter ohne klare Logik sorgen häufig für ungleiche Gehälter. Das Beispiel vom Einstieg zeigt: Führungskräfte meiden Konflikte und blasen Bewertungen auf – was eine echte Differenzierung unmöglich macht.

Dieses Verhalten ist kein Einzelfall, sondern ein Systemeffekt. Führungskräfte sind oft nicht geschult darin, schwierige Gespräche zu führen. Transparenz wirkt als Verstärker, denn Mitarbeitende haben Auskunftsrechte, die Vergleichbarkeit nimmt zu und Diskussionen werden datenbasierter.

Pay Transparency: zwischen Strategie und Umsetzung

Das Gesetz zielt auf den Gender Pay Gap, der in Deutschland unverändert bei 16 Prozent liegt. Doch die Wirkung ist viel breiter. Transparenz deckt alle Arten von ungerechten Gehaltsentwicklungen und strukturellen Bevorzugungen auf.

Die aktuelle "Global Pay Transparency Study“ von Mercer zeigt ein ernüchterndes Bild: 77 Prozent der Unternehmen weltweit entwickeln eine Pay-Transparency-Strategie, aber nur 14 Prozent setzen sie tatsächlich um. Die größte Hürde? Führungskräfte einzubinden und zu befähigen. Das sagen 54 Prozent der befragten Unternehmen in Europa; in den nordischen Staaten sind es sogar 70 Prozent. Diese Hürde ist nicht nebensächlich, sondern Kern des Problems.

Digitalisierung trifft Equal Pay

Die Wirkung des Gesetzes verstärkt sich durch zunehmende Digitalisierung. Rollenbewertungen, Personalplanung, Leistungsmanagement – alles wird digital erfasst und damit vergleichbar.

Wenn Stellenlevel, Bewertungen und Gehaltsspannen dokumentiert sind, entstehen automatisch Fragen: "Warum bin ich Level 3 und mein Kollege Level 4?" Je transparenter Gehälter werden, desto stärker wird der Druck auf Führungskräfte, ihre Entscheidungen zu erklären.

Fünf Leadership-Kompetenzen für Entgelttransparenz

Führungskräfte müssen folglich einen Wechsel vollziehen: von harmoniebasiert zu entscheidungsstark. Früher war es möglich, Bewertungen weichzuzeichnen, Konflikte zu meiden und individuelle Sonderdeals auszuhandeln. Künftig wird es notwendig sein, klar zu differenzieren, konsistente Kriterien anzuwenden und aktiv auch unangenehme Gespräche zu führen. Fünf Kompetenzen sind dabei erfolgsentscheidend:

Kriterien vor der Entscheidung festlegen (Decision Architecture Thinking): ​​​​​​ Fairness entsteht nicht im Moment der Entscheidung, sondern davor. Wer definiert vor einer Gehaltsverhandlung, was eine hohe Leistungsbewertung rechtfertigt? Wenn das erst im Jahresgespräch entschieden wird, erhalten Sympathie und Sichtbarkeit ein zu großes Gewicht. Besser ist es, vorab zu klären: Was genau muss jemand leisten? Klare Kriterien schaffen Nachvollziehbarkeit.

Fairness entsteht nicht im Moment der Entscheidung, sondern davor. Wer definiert vor einer Gehaltsverhandlung, was eine hohe Leistungsbewertung rechtfertigt? Wenn das erst im Jahresgespräch entschieden wird, erhalten Sympathie und Sichtbarkeit ein zu großes Gewicht. Besser ist es, vorab zu klären: Was genau muss jemand leisten? Klare Kriterien schaffen Nachvollziehbarkeit. Daten hinterfragen, nicht nur lesen (Systematic Data Literacy): Es reicht nicht, Zahlen zu lesen, man muss verstehen, wo sie verzerrt sein könnten. Ein Beispiel: Eine Gruppe verdient weniger. Liegt das am Markt? Oder an systematisch niedrigeren Einstiegsgehältern? Oder an weniger sichtbarer Leistung? Dieses Verständnis wird 2026 zur Grundkompetenz. Wer sie nicht hat, kann weder Transparenz steuern noch digitale Werkzeuge nutzen.

Es reicht nicht, Zahlen zu lesen, man muss verstehen, wo sie verzerrt sein könnten. Ein Beispiel: Eine Gruppe verdient weniger. Liegt das am Markt? Oder an systematisch niedrigeren Einstiegsgehältern? Oder an weniger sichtbarer Leistung? Dieses Verständnis wird 2026 zur Grundkompetenz. Wer sie nicht hat, kann weder Transparenz steuern noch digitale Werkzeuge nutzen. Verzerrungen aktiv ausgleichen, statt nur zu erkennen (Bias Management als Risikomanagement): Menschen werden unterschiedlich bewertet, je nach Geschlecht, Alter oder Arbeitszeitmodell. Die Frage ist: Was machen wir dagegen? Wenn wir wissen, dass bestimmte Gruppen weniger Gehalt fordern, sollten wir das Angebot trotzdem erhöhen, ohne dass sie verhandeln müssen. Wenn wir manche Mitarbeitende eher nach ihrem Potenzial bewerten und andere erst nach erbrachter Leistung, müssen wir die Kriterien angleichen.

Menschen werden unterschiedlich bewertet, je nach Geschlecht, Alter oder Arbeitszeitmodell. Die Frage ist: Was machen wir dagegen? Wenn wir wissen, dass bestimmte Gruppen weniger Gehalt fordern, sollten wir das Angebot trotzdem erhöhen, ohne dass sie verhandeln müssen. Wenn wir manche Mitarbeitende eher nach ihrem Potenzial bewerten und andere erst nach erbrachter Leistung, müssen wir die Kriterien angleichen. Erklären statt rechtfertigen (Explainability Leadership): Marc Benioff, CEO von Salesforce, zeigt das beispielhaft. 2015 sprachen ihn Führungskräfte auf Gehaltsunterschiede an. Zunächst zeigte er sich überzeugt, dass Salesforce gleich bezahle. Eine Analyse zeigte jedoch systematische Lücken. Er investierte drei Millionen Dollar, sprach öffentlich darüber und etablierte jährliche Analysen. Insgesamt hat Salesforce über 22 Millionen Dollar für faire Bezahlung investiert. Das Innovative daran war die Haltung: Ein CEO, der Gehaltslücken zugibt und zeigt, wie er sie schließt. Transparenz bedeutet, Entscheidungen klar erklären zu können, ohne in die Defensive zu gehen. Es geht um nachvollziehbare Erklärungen.

Marc Benioff, CEO von Salesforce, zeigt das beispielhaft. 2015 sprachen ihn Führungskräfte auf Gehaltsunterschiede an. Zunächst zeigte er sich überzeugt, dass Salesforce gleich bezahle. Eine Analyse zeigte jedoch systematische Lücken. Er investierte drei Millionen Dollar, sprach öffentlich darüber und etablierte jährliche Analysen. Insgesamt hat Salesforce über 22 Millionen Dollar für faire Bezahlung investiert. Das Innovative daran war die Haltung: Ein CEO, der Gehaltslücken zugibt und zeigt, wie er sie schließt. Transparenz bedeutet, Entscheidungen klar erklären zu können, ohne in die Defensive zu gehen. Es geht um nachvollziehbare Erklärungen. Über Leistung und Gehalt sprechen – klar, wertschätzend und konfliktbereit (Fairness Communication): Zurück zur Führungskraft aus dem Einstiegsbeispiel: Statt die Bewertung aufzublasen und dem Konflikt auszuweichen, hat sie das Gespräch gesucht. Sie hat konkret benannt, was noch fehlt, und gleichzeitig einen Entwicklungsweg aufgezeigt. Der Mitarbeitende hat das nicht als Angriff erlebt, sondern als Chance – weil klar, aber wertschätzend kommuniziert wurde.

Insbesondere die letztgenannte Fähigkeit wird unverzichtbar: Über Leistung und Gehalt zu sprechen, ohne Konflikte zu scheuen, aber auch ohne Menschen abzuwerten. Die Forschung zeigt, dass Führungskräfte schwierigen Gesprächen zunehmend ausweichen. Doch 2026 wird das nicht mehr möglich sein. Laut Mercer-Studie schulen aktuell gerade einmal 38 Prozent der Unternehmen ihre Führungskräfte darin, Gehaltsentscheidungen zu treffen und zu kommunizieren. Ein Defizit mit Sprengkraft.

Vergütung: mehr als ein HR-Prozess

Klare Gehaltsstrukturen sind das Fundament für Entgelttransparenz. Aber die eigentlichen Fragen lauten:

Kann ich als Führungskraft Leistung klar benennen?

Kann ich Unterschiede erklären?

Kann ich schwierige Gespräche führen?

Kann ich Entwicklung anbieten statt nur zu bewerten?

Ein typisches Negativbeispiel: Ein Unternehmen führt klare Vergütungsstrukturen ein. Doch dann rekrutiert eine Abteilungsleitung einen neuen Kollegen zu einem deutlich höheren Gehalt als das bestehende Team. Sie informiert niemanden darüber. Sechs Monate später erfährt eine langjährige Mitarbeiterin davon. Vertrauen zerstört, Kündigung vorprogrammiert.

Ein positives Gegenbeispiel ist Traci Tapani, CEO von Wyoming Machine, die nach eigener Aussage Gehälter proaktiv erhöht. Ihre Strategie: Potenzielle Kündigungsgedanken verhindern, bevor sie überhaupt entstehen. Das Ergebnis: höhere Bindung, weniger Fluktuation, mehr Vertrauen. Der Unterschied liegt nicht in den Strukturen, sondern darin, ob Führungskräfte Verantwortung übernehmen. Entgelttransparenz erzwingt den Wechsel von Harmonie zu Klarheit.

Entgelttransparenzgesetz nicht nur erfüllen, sondern nutzen

Das Entgelttransparenzgesetz zwingt zum Handeln. Die entscheidende Frage ist: Wie nutzen wir diese Chance? Die Mercer-Studie zeigt: 70 Prozent der europäischen Unternehmen scheitern daran, Führungskräfte einzubinden und zu befähigen.

Genau das macht den Unterschied. Wer jetzt in Leadership-Kompetenz investiert, gewinnt nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern auch Talente, Engagement und Bindung. Wer nur Strukturen implementiert, wird an der Umsetzung scheitern. Wer Führungskräfte befähigt, macht aus gesetzlicher Pflicht einen Wettbewerbsvorteil.





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