Equal Pay

100-Euro-Scheine
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Lohngleichheit

Entgelttransparenzgesetz: Welche Auskunfts- und Berichtspflichten derzeit gelten

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie sieht vor, dass Beschäftigte deutlich mehr Auskunftsrechte über das Gehalt vergleichbarer Kollegen bekommen. Die Umsetzung in nationales Recht lässt auf sich warten. Doch auch das derzeit geltende Entgelttransparenzgesetz gibt Beschäftigten das Recht, Auskunft über die Entgeltstrukturen im Unternehmen zu verlangen. Zudem müssen Arbeitgeber die im Gesetz festgelegten Berichtspflichten und Prüfverfahren beachten.
Mutter trägt Kind während dem arbeiten
Mutter trägt Kind während dem arbeiten
Gleichstellungsreport

Teilzeit und Fürsorgearbeit als Hürden für mehr Gleichstellung

Trotz kleiner Fortschritte beim Gender Pay Gap und der Ganztagsbetreuung von Kindern sind Frauen und Männer noch weit von echter Gleichstellung entfernt. Denn Frauen tragen nach wie vor die Hauptlast unbezahlter Arbeit, arbeiten überdurchschnittlich oft in Teilzeit und sind finanziell weniger abgesichert. Das belegt ein Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.
Geldscheine an Wäscheleine
Geldscheine an Wäscheleine
EuGH-Urteil

EuGH-Urteil zur Leiharbeit: Schlechtere Bezahlung nur bei tariflichem Nachteilsausgleich zulässig

Ein Tarifvertrag, der für Leiharbeitnehmende ein geringeres Arbeitsentgelt als das der im Entleiherbetrieb beschäftigten Stammarbeitnehmenden festlegt, muss ihnen Vorteile in Bezug auf wesentliche Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewähren. Das ist nötig, um den Gesamtschutz der betroffenen Leiharbeitnehmenden sicherzustellen. Diese Vorteile müssen geeignet sein, die Ungleichbehandlung hinsichtlich der Bezahlung auszugleichen. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil entschieden.
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Fachbeiträge & Kommentare
Arbeitnehmerüberlassung: Eq... / 3.2 Zeitlich: Equal Pay grds. nach 9 Monaten, maximal nach 15 Monaten bei Stufentarifverträgen
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