18.03.2016 | News Equal Pay Day

Rote Zahlen auf dem Konto

Bild: Businessfotografie Inga Haar

Am morgigen Samstag, 19. März, findet in Deutschland zum siebten Mal der Equal Pay Day, ein internationaler Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, statt. Derzeit beträgt die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern - auch "Gender Pay Gap" genannt - in Deutschland 21 Prozent.mehr