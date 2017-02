Entgelttransparenzgesetz: Welche Auskunfts- und Berichtspflichten derzeit gelten

20.02.2017 | Lohngleichheit

Der Bundesrat hat keine Einwände gegen das Entgeltransparenzgesetz, das für mehr Lohngerechtigkeit sorgen soll.

Bild: Haufe Online Redaktion

Ein weiterer Schritt in Richtung gesetzlich verordneter Lohngleichheit ist getan: Nachdem das Kabinett das Entgelttransparenzgesetz beschlossen hatte, hat nun der Bundesrat über den Gesetzentwurf zur Förderung von mehr Lohngerechtigkeit bei Männern und Frauen beraten – und keine Einwände vorgebracht.

Gleiches Entgelt für für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Diesen Anspruch durchzusetzen ist das Ziel, das die Bundesregierung mit dem Gesetzesvorhaben verfolgt. Nach monatelangem Ringen hatte das Kabinett das Entgelttransparenzgesetz im Januar beschlossen, welches der Bundesrat nun ohne Einwände gebilligt hat. Der ursprüngliche Gesetzesentwurf für Lohngleichheit hatte viel Kritik erfahren und musste mehrmals nachgebessert werden.

Engelttransparenzgesetz: Transparenzregeln für mehr Klarheit

Nun sieht der aktuelle Gesetzentwurf die Einführung von Transparenzregeln vor, mit denen mehr Lohngerechtigkeit im Erwerbsleben und damit auch die Gleichstellung von Frauen und Männern in diesem Punkt durchgesetzt werden soll. Durch mehr Transparenz bei den Gehältern soll insbesondere die bisher aus verschiedenen Gründen existierende Lohnlücke von 21 Prozent zwischen Männern und Frauen, beseitigt werden.

Individueller Auskunftsanspruch für Beschäftigte

Hierzu wird Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein individueller Auskunftsanspruch zu den Entgeltstrukturen gegeben. Mit dem Auskunftsanspruch soll die Durchsetzung des Anspruchs auf gleichen Lohn erleichtert werden. Beschäftigte, die nicht nach Tarif bezahlt werden, können anhand des Anspruchs die Kriterien zur Festlegung ihres Lohnes, die Kriterien einer vergleichbaren Tätigkeit und die Entlohnung der vergleichbaren Tätigkeit erfragen.

In tarifgebundenen Unternehmen soll der Auskunftsanspruch über die Betriebsräte wahrgenommen werden. In Betrieben ohne Betriebsrat und ohne Tarifvertrag können sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber wenden.

Prüfverfahren zur Einhaltung der Entgeltgleichheit

Weiterhin sieht der Gesetzentwurf zum Entgelttransparenzgesetz die Einführung betrieblicher Verfahren zur Überprüfung der Lohngleichheit vor. Private Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten werden aufgefordert, die Löhne regelmäßig mit Hilfe betrieblicher Prüfverfahren auf die Einhaltung des Gebots der Entgeltgleichheit zu überprüfen.

Einführung einer Berichtspflicht

Arbeitgeber werden verpflichtet, in ihren Lageberichten über den Stand der Gleichstellung zu informieren. Die Berichtspflicht umfasst den Bericht über im Unternehmen stattgefundene Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Herstellung der Entgeltgleichheit von Frauen und Männern. Sie betrifft Unternehmen mit in der Regel mindestens 500 Beschäftigten, die nach dem Handelsgesetzbuch, zur Erstellung eines Lageberichts verpflichtet sind.