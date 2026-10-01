Green HR

Bausteine
Bausteine
Future of Jobs Report 2025

Wie sich der Arbeitsmarkt bis 2030 verändert

Technologischer Wandel, geowirtschaftliche Fragmentierung, wirtschaftliche Unsicherheiten, demografische Veränderungen und der Übergang zu einer grüneren Wirtschaft zählen zu den wichtigsten Treibern, die den globalen Arbeitsmarkt bis 2030 prägen und verändern werden. Das zeigt der Future of Jobs Report 2025 des World Economic Forum. Erstmals ist die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) in diesem Jahr Partnerin der Studie.
Frederic und Helen Laloux
Frederic und Helen Laloux
Community Building

The Week: Wie Unternehmen Gespräche über Nachhaltigkeit anzetteln

Seit einigen Jahren hat der ehemalige McKinsey-Berater Frédéric Laloux, bekannt durch seinen Bestseller „Reinventing Organizations“, ein neues Projekt: The Week. Eine Woche, drei Filme über Zukunftsszenarien, Zusammenhänge und Handlungsoptionen angesichts des Klimawandels. Das Format soll Aufhänger für Diskussionen sein – auch in Unternehmen. Im deutschsprachigen Raum haben einige Organisationen erste Erfahrungen gesammelt.
PERSONALquarterly 3/2023
PERSONALquarterly 3/2023
PERSONALquarterly Ausgabe 03/2023

Nachhaltiges Personalmanagement

Nachhaltigkeit wird zu einem zentralen Ziel der Personalarbeit. Aber was ist unter nachhaltigem HRM zu verstehen? Und welche Ansätze eines nachhaltigen Personalmanagements sind in Unternehmen denkbar oder werden in der Praxis schon umgesetzt? Der Schwerpunkt dieser Ausgabe gibt einen Einblick zum Forschungsstand und zeigt Ansatzpunkte, Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen evidenzbasiert umzusetzen. 
Aufmacher Titelstrecke aus PM5 2023
Aufmacher Titelstrecke aus PM5 2023

Orte der "grünen" Transformation

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Damit das gelingt, muss der Ausstoß von Treibhausgasen von Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Immobilien und Landwirtschaft sinken. Doch wie kann eine "grüne" Transformation der Wirtschaft gelingen? Wo beginnt sie? Und wie sieht sie aus? Das wollte die Redaktion des Personalmagazins herausfinden und hat sich auf eine Reise zu den "Orten der Transformation" begeben. Eine Reportage über den Aufbruch.
WATER NAAR DE ZEE (2014)
WATER NAAR DE ZEE (2014)
Nachhaltiges HR-Management

"Sustainable Natives" stellen Forderungen an HR

Viel wurde über die "Digital Natives" geschrieben, für die die digitale Welt selbstverständlich ist und die heute ihre Digital­kompe­ten­zen in die Unternehmen einbringen. Ihre Nachfolger, die jetzige Generation der Studierenden sowie Schülerinnen und Schüler, lassen sich als "Sustainable Natives" bezeichnen. Sie sind mit dem Gedanken aufgewachsen, einen positiven Beitrag zur Lösung ökologischer und sozialer Probleme beitragen zu wollen – und sie fordern dies vom Arbeitgeber ein.
Kienbaum People Convention 2022
Kienbaum People Convention 2022
Kienbaum People Convention 2022

HR in der Crunch Time

Die Stressfaktoren für die Unternehmen haben zugenommen und es ist Crunch Time für HR, analysierte Walter Jochmann, Partner bei Kienbaum, auf der People Convention 2022. Die Konferenz fand in einem außergewöhnlichen Rahmen statt. Auf dem Medienschiff Pioneer One versammelten sich 50 Referenten und Gäste, während über 2.600 HR-Fachleute an den Bildschirmen teilnahmen. Zum Line-Up der Referenten gehörten sechs Personalvorstände, der Porsche CEO Oliver Blume und Ex-Außenminister Joschka Fischer. 
Filiz Albrecht, Personalvorständin Bosch
Filiz Albrecht, Personalvorständin Bosch
Interview mit Filiz Albrecht

"Wir haben eine Milliarde in Weiterbildung investiert"

Der Automobilzulieferer Bosch steckt in der größten Trans­formation seiner Firmen­geschichte. Je schneller das Ende des Verbrennungsmotors kommt, desto schwieriger wird es für das Unternehmen, den Wandel sozialverträglich zu gestalten. Mit Transferqualifikationen will Bosch die Betroffenen für neue Aufgaben fit machen und bei Bedarf auch in den Arbeits­markt vermitteln. Ein Gespräch mit Personalvorständin Filiz Albrecht. 
Pflanze Nachhaltigkeit
Pflanze Nachhaltigkeit
Leitlinien zur Vorstandsvergütung

Vorstandsvergütung: Kleine Schritte Richtung Nachhaltigkeit

Der "Arbeitskreis Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung" hat drei Dokumente vorgelegt, mit denen ESG-Ziele in der Vorstandsvergütung verankert und mehr Transparenz in den Vergütungsberichten hergestellt werden sollen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, doch insgesamt ist das Vorgehen zu wenig ambitioniert. Eine Analyse von Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub.
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