Viele Veranstaltungen werden wegen der Kontaktbeschränkungen in den virtuellen Raum verlegt. Mercer-Promerit macht diese Not zur Tugend und plant mit den "Human Works Talks" eine mehrteilige Talkreihe unter dem Motto "Denken in einer neuen Dekade". Der erste kostenlose Termin steht bereits an.

Viele Veranstaltungen werden wegen der Kontaktbeschränkungen in den virtuellen Raum verlegt. Mercer-Promerit macht diese Not zur Tugend und plant mit den "Human Works Talks" eine mehrteilige Talkreihe unter dem Motto "Denken in einer neuen Dekade". Der erste kostenlose Termin steht bereits an.

Kai Anderson, Partner von Mercer-Promerit, hat sich für seine virtuelle Talkreihe viel vorgenommen. Er will über die großen Fragen der Arbeitswelt mit Vordenkern und prominenten Vertretern aus den Unternehmen und der Politik sprechen. Welche Paradigmenwechsel bestimmen unser Arbeitsleben? Wie verändern sich Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern? Welchen bleibenden Einfluss hat die Corona-Krise auf unsere Arbeitswelt?

Human Works Talks: Keynotes und Diskussionen im digitalen Format

Wie bereits bei der Veranstaltung "Human Works" im September 2019 in Köln, sind kurze Keynotes vorgesehen, über die anschließend Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft miteinander ins Gespräch kommen, diesmal allerdings nicht vor Ort, sondern – ganz im Sinne der aktuellen Arbeitsbedingungen – "remote" bei einer kostenlosen Online-Veranstaltung. Die Reihe, in deren Rahmen das Personalmagazin auch in diesem Jahr die Auszeichnung "CHRO of the Year“ verleihen wird, besteht aus 90-minütigen Gesprächsrunden, die im Vier-Wochen-Rhythmus bis in den Herbst hinein stattfinden werden.

Auftaktveranstaltung der Eventreihe am 30. Juni

Am Dienstag, den 30. Juni, starten um 15 Uhr die Human Works Talks mit prominenten Gesprächspartnern. Julia Bangerth, die von den Personalmagazin-Lesern zum "CHRO of the Year 2019" gewählt wurde, diskutiert mit Antje von Dewitz, CEO des Sportartikelherstellers Vaude, Karsten Kühn, CMO und Arbeitsdirektor der Baumarktkette Hornbach und Achim Lüder, CEO von Mercer Deutschland. Anstöße für die Diskussionsrunde liefert ein einleitender Vortrag von Zukunftsforscher Matthias Horx.

Dieser erste Aufschlag soll das gesamte Themenspektrum "Sustainability, Trust, Experience, Digitalization" einläuten: Welche Trends (neben der aktuellen Pandemie) werden uns in den kommenden Monaten und Jahren antreiben? Wie sieht Unternehmensführung im Sinne der Nachhaltigkeit aus? Wie lässt sich das digitale Zeitalter zum Nutzen der Menschen gestalten?

Themen sind Nachhaltigkeit, Vertrauen und Digitalisierung

Die einzelnen Trends werden im weiteren Verlauf der Veranstaltungsreihe herausgegriffen und in je einer Talkrunde vertieft. So steht beispielsweise am 21. Juli die Frage der Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung im Vordergrund. Die weiteren Termine sind den Themen Vertrauen, Experience und Digitalisierung gewidmet. Auch hier dürfen sich die Teilnehmer auf prominente Impulsgeber freuen. Ihre Teilnahme bestätigt haben bisher Anna Kaiser, Mitgründerin von Tandemploy, Thomas Sattelberger, Bundestagsmitglied, FDP-Politiker und ehemaliger CHRO der Telekom und Daniel Kraus, Mitgründer und CIO von Flixbus.

Termine der Human Works Talks im Überblick und Anmeldung

Die folgenden Termine wurden bislang bekanntgegeben:

Dienstag, 30. Juni 2020, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr, Thema: "Denken in einer neuen Dekade" mit:

Matthias Horx, Zukunftsforscher und Publizist (Keynote)

Julia Bangerth, CHRO, DATEV und CHRO of the Year 2019

Antje von Dewitz, CEO, Vaude

Karsten Kühn, CMO und Arbeitsdirektor, Hornbach

Achim Lüder, CEO, Mercer Deutschland

Kai Anderson, Partner, Mercer-Promerit (Moderation)

Dienstag, 21. Juli 2020, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Wie nachhaltig ist das People-Management?

Donnerstag, 20. August 2020, 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Traust Du mir, vertrau ich Dir

Mittwoch, 16. September 2020, 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Die Veränderung der Wahrnehmung

Mittwoch, der 28.Oktober 2020, 17 Uhr bis 18.30 Uhr: Virtual Collaboration: das Neue Normal?





Zu allen Programminfos und zur kostenlosen Anmeldung gelangen Sie hier.





Das könnte Sie auch interessieren:

Zukunft Personal Europe: Virtuelle HR Week statt Live-Messe

Rückblick: Interview zur Fusion von Mercer und Promerit 2018