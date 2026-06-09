Green Tech

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Digitaler Produktpass

Noch fehlt häufig die Datengrundlage für den Digitalen Produktpass

Ab Juli 2026 geht das EU-Register für digitale Produktpässe an den Start. Die ersten verpflichtenden Produkte folgen 2027 – allen voran Batterien, später Textilien, Elektronik und Möbel. Nachhaltigkeitsverantwortliche, die jetzt keine Datenstrategie aufbauen, stehen bald auf wechselndem Grund. Was Unternehmen konkret vorbereiten müssen und wo Anspruch und Wirklichkeit noch auseinanderliegen.
Buttlar-Wallot, Marie-Thérèse
Buttlar-Wallot, Marie-Thérèse
Dr. Marie-Thérèse Buttlar-Wallot

Kapital mit Haltung: Warum Family Offices aus der Defensive kommen müssen

Klimathemen verlieren zunehmend an medialer und finanzieller Aufmerksamkeit, während die planetaren Grenzen weiter überschritten werden. Dr. Marie-Thérèse Buttlar-Wallot, Partnerin bei Aurum Impact – das Impact Investing Vehikel im Family Office der Goldbeck-Familie –, erklärt, weshalb Family Offices gerade jetzt ihre Stärken ausspielen sollten und was ESG-Manager:innen aus der Investorenperspektive lernen können.
grüne Wellen
grüne Wellen
Sustainable Economy Summit 2026

Green AI im Mittelstand: Warum kleine KI-Modelle den größten Nachhaltigkeitseffekt haben

KI gilt als Energiefresser, dabei kann sie im Mittelstand Ressourcen schonen, CO₂ einsparen und Effizienz steigern. Vorausgesetzt, man wählt die richtigen Modelle. Peter Rolfes vom Green-AI Hub erklärt, warum kleine, spezialisierte KI-Lösungen oft wirkungsvoller sind als große Sprachmodelle und wo Nachhaltigkeitsverantwortliche die entscheidenden Stellschrauben finden.
Ark Klimate
Ark Klimate
Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Ark Climate: Software hilft Städten, Klimaschutz effizient umzusetzen

Städte sind zentral für den Klimaschutz. Doch wirken ihre Maßnahmen, wie z.B. Förderprogramme, überhaupt? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessengruppen koordinieren? Eine ehemalige McKinsey-Beraterin unterstützt Städte bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Dazu hat sie eine Software gebaut, die genau auf deren Bedarfe zugeschnitten ist.
Socialbee Bewerbungsgespräch
Socialbee Bewerbungsgespräch
Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Socialbee: Jobvermittlung, die anders rechnet

2015 flüchteten tausende Menschen nach Deutschland. Ein Jahr später gründete Zarah Bruhn „Socialbee“. Ihre Idee: Zeitarbeit für Geflüchtete als Non-Profit-Organisation. Die Einnahmen sollten ihre Betreuung und Qualifizierung finanzieren. Das Geschäftsmodell hat sich gewandelt, das Anliegen nicht: eine erfolgreiche Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt. Teil 11 unserer Serie „Zukunftsmacher“.
Kieswerk
Kieswerk
Klimaklagen

Fischer verklagen Konzern – Schweizer Gericht lässt Klimaklage gegen Holcim zu

Der Klimawandel gilt als globales Problem, das schwer greifbar und politisch aufgeladen ist. Doch vor dem Kantonsgericht Zug in der Schweiz wird es nun sehr konkret. Vier Bewohner einer kleinen indonesischen Insel klagen gegen den Baustoffkonzern Holcim – und das Gericht entschied nun, dass die Klage zulässig ist. Für Unternehmen ist dieser Entscheid mehr als ein juristisches Detail. Klimarisiken werden somit zivilrechtlich relevant.
Jahreskonferenz der „Exportinitiative Umweltschutz“
Jahreskonferenz der „Exportinitiative Umweltschutz“
Jahreskonferenz „Exportinitiative Umweltschutz“

Deutsche GreenTech-Branche als Partner des globalen Umweltschutzes

Weltweit wächst der Bedarf an nachhaltigen Lösungen - deutsche Umwelttechnologien sind dabei ein wichtiger Baustein. Die „Exportinitiative Umweltschutz“ des Bundesumweltministeriums unterstützt Unternehmen aus dem deutschen GreenTech-Mittelstand auf ihrem Weg in internationale Märkte. Auf ihrer Jahrestagung thematisierte die Initiative die angespannte weltpolitische Lage und den steigenden Wettbewerbsdruck.
Mitarbeiter fröhlich Büro Business
Mitarbeiter fröhlich Büro Business
Kolumne Zukunft nachhaltig gestalten

Green Leadership für eine nachhaltige Entwicklung

Green Leadership ist ein Ansatz, der in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Nicht die kurzfristigen Erfolge, sondern vor allem eine langfristige und nachhaltige Ausrichtung von Unternehmen und Organisationen spielen hier eine Rolle. Das Ziel ist es, ökologische, soziale und ökonomische Aspekte in Einklang zu bringen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten.
Agilität New Work
Agilität New Work
Kolumne Zukunft nachhaltig gestalten

Agilität in der nachhaltigen Transformation

Der Begriff der Agilität kam zuerst in der Softwareentwicklung auf, wurde dann aber auf verschiedene Management-Disziplinen übertragen. Zu den agilen Prinzipien gehören Transparenz, Kundenfokus und kontinuierliches Lernen. Ziele agiler Prozesse sind hohe Anpassbarkeit und schnelles Reagieren auf Veränderungen. Davon können Unternehmen auch in der Nachhaltigkeitstransformation profitieren, wie Anabel Ternès schreibt.
Aufmacher Titelstrecke aus PM5 2023
Aufmacher Titelstrecke aus PM5 2023

Orte der "grünen" Transformation

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Damit das gelingt, muss der Ausstoß von Treibhausgasen von Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Immobilien und Landwirtschaft sinken. Doch wie kann eine "grüne" Transformation der Wirtschaft gelingen? Wo beginnt sie? Und wie sieht sie aus? Das wollte die Redaktion des Personalmagazins herausfinden und hat sich auf eine Reise zu den "Orten der Transformation" begeben. Eine Reportage über den Aufbruch.
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