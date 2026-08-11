Unternehmensführung

Ilka Horstmeier
Ilka Horstmeier
Führungskräfteentwicklung bei BMW

"Führungskräfte brauchen persönliche Stabilität und Resilienz"

Technologische Umbrüche, geopolitische Ver­wer­fungen, verschärfter Wettbewerb und neue Kunden­anforderungen zwingen den Autobauer BMW, schneller, flexibler und produktiver zu werden. Keine leichte Ausgangslage für die Führungskräfte im Konzern – oder alle, die es werden wollen. Doch für Personal­vorständin Ilka Horstmeier ist klar, dass Führung in den entscheidenden Momenten der Unter­nehmensgeschichte den Unterschied gemacht hat. Deshalb legt sie großen Wert auf die Auswahl und Entwicklung ihrer Führungskräfte. Welche Fähigkeiten ihr dabei besonders wichtig sind, erzählt sie im Interview.
Die Möbelmacher Werk Unterkrumbach
Die Möbelmacher Werk Unterkrumbach
Regionales Wirtschaften

Auf dem Holzweg zu nachhaltigen Wirtschaftskreisläufen

Gibt es „nachhaltige“ Unternehmen, die – außer ihrem eigenen Anspruch - keine offizielle Norm erfüllen, keine „echte“ Zertifizierung besitzen und keinem zertifizierenden Verband angehören? Für „Die Möbelmacher“ könnte das zutreffen, denn der Fokus der Massivholzschreinerei liegt auf nachhaltigem Wirtschaften in der Region: Kurze Wege, heimische Hölzer und Langlebigkeit sind hier Gebote der ersten Stunde.
Umwelt Kreislaufwirtschaft Kataster Datenbank Notebook
Umwelt Kreislaufwirtschaft Kataster Datenbank Notebook
Nachhaltige Unternehmensführung

Die Rolle des Umweltbeauftragten im Unternehmen

In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung im Umwelt- und Klimaschutz in Unternehmen jeglicher Größenordnung und Branche spürbar zugenommen. Die Corporate Sustainability Reporting Direktive (CSRD) bildet hierbei einen bedeutenden Schritt, indem sie Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Ab dem 1. Januar 2024 betrifft diese Verpflichtung zunächst Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Beschäftigten. Dieser Kreis wird in den nächsten Jahren sukzessive erweitert. Die Rolle des Umweltschutzes und des Umweltbeauftragten in Unternehmen gewinnt damit an Bedeutung.
Mitarbeiter fröhlich Büro Business
Mitarbeiter fröhlich Büro Business
Kolumne Zukunft nachhaltig gestalten

Green Leadership für eine nachhaltige Entwicklung

Green Leadership ist ein Ansatz, der in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Nicht die kurzfristigen Erfolge, sondern vor allem eine langfristige und nachhaltige Ausrichtung von Unternehmen und Organisationen spielen hier eine Rolle. Das Ziel ist es, ökologische, soziale und ökonomische Aspekte in Einklang zu bringen und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt zu leisten.
Champagner_Silvester
Champagner_Silvester
Kolumne

Dinner for One: Parallelen zum Geschäftsleben

"The same procedure as every year!". Dieser Satz, gesprochen vom englischen Komiker Freddie Frinton in der Rolle des Butlers James anlässlich des 90. Geburtstages von Miss Sophie, macht klar: Jetzt ist Silvester. Die an sich belanglose Geschichte aus einem Varieté-Theater, in den Sechzigerjahren aufgenommen und seither in unveränderter Form unter dem Titel "Dinner for One" unzählige Mal im Fernsehen ausgestrahlt, muss man nicht zum Anlass nehmen, über das eigene Business nachzudenken. Aber man kann. 
Silicon Valley
Silicon Valley
Wissenschaft für Praktiker

Organisationale Ambidextrie und Unternehmenserfolg

Ambidextrie bezeichnet die Fähigkeit, Stärken im Kerngeschäft eines Unternehmens auszuschöpfen und gleichzeitig die Anpassung an zukünftige Herausforderungen durch Innovationen erfolgreich voranzutreiben - eine Fähigkeit, die gerade in Krisenzeiten gefragt ist. Professor Torsten Biemann und Professor Heiko Weckmüller gehen der Frage nach: Führt Ambidextrie zu einem höheren Unternehmenserfolg und welche Faktoren sind hierfür ausschlaggebend?
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Sicher agieren: KI-Transformation und Governance
KI-Transformation und Governance

Künstliche Intelligenz revolutioniert Unternehmen weltweit – von Geschäftsmodellen über Prozesse bis hin zu Entscheidungsstrukturen. Doch Erfolg hängt nicht allein von Technologie ab. Das Buch zeigt, wie Leadership gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen schafft, Risiken managt und Innovation fördert.
Integration von ESG-Prinzipien: ESG-Leadership
ESG-Leadership

Das Fachbuch bietet fundierte Einblicke und praxisnahe Ansätze zur nachhaltigen Unternehmensführung. Es beleuchtet ganzheitliche ESG-Strategien und digitale Verantwortung als zentrale Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg.
Haufe Shop: Unternehmensführung mit Advanced Analytics
Strategische Unternehmensführung mit Advanced Analytics

Wie können Sie mit Advanced-Analytics-Verfahren Aussagen und Vorhersagen für zukünftige Entwicklungen treffen? Das Buch zeigt, wie Sie durch die Wahl der richtigen Instrumente den Unternehmenserfolg nachhaltig verbessern.
Fachbeiträge & Kommentare
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 2.2.7 Erklärung zum Corporate Governance Kodex
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 2.1 Einreichungspflicht beim Unternehmensregister
Kommentar
Zur Notwendigkeit von Nachh... / 3.5 Corporate-Governance-Berichterstattung (Erklärung zur Unternehmensführung und Vergütungsbericht)
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Zur Notwendigkeit von Nachh... / 3.5.1 Erstellung durch den Vorstand (und den Aufsichtsrat)
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Zur Notwendigkeit von Nachh... / 3.5.2 Prüfung durch den Aufsichtsrat
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