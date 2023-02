Online-Literaturforum: Unternehmensführung

Die Unternehmensführung hat einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg oder auch Misserfolg eines Unternehmens. Dieses Fachgebiet wird deshalb vielfach als "Königsdisziplin der BWL" bezeichnet. Dazu stellen wir hier vielfältige Lehrbücher für Studium und Praxis vor.

Standardwerk für Studierende und Praktiker

Müller, Hans-Erich / Wrobel, Martin: Unternehmensführung: Strategie – Management – Praxis, 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: De Gruyter 2021 – 453 Seiten, 34,95 EUR / E-Book 34,95 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Der Band erscheint in der Reihe De Gruyter Studium.

Autoren: Prof. Dr. Hans-Erich Müller lehrt Unternehmensführung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und war als Unternehmensberater tätig. Prof. Dr. Martin Wrobel lehrt Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Brandenburg und ist assoziierter Forscher am Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft.

Themen: 1. Grundlagen, 2. Ziele, 3. Strategien, 4. Organisationsgestaltung, 5. Internationale Strategie und Organisation.

Buchmerkmale und Eindrücke

Ein wissenschaftliches Fachbuch. Neben der theoretischen Wissensvermittlung dient es in besonderer Weise auch dem Wissenstransfer in die Praxis.

Die Autoren verfolgen einen integrierten Ansatz, der zahlreiche neuere Themen einbindet. Wesentliche Stichworte sind u. a.: Change Management, Führung, Geschäftsmodell, Innovation, internationale Strategie, Netzwerkstrategie, Organisationsgestaltung.

Viele Passagen sind nicht nur beschreibend und erklärend, sondern auch hinterfragend und kritisch bewertend. Dies gilt z. B. für die Managervergütung oder Wert und Werte.

Eine Vielzahl von Praxisbeispielen vermittelt Umsetzungswissen und bietet Anschauungsmaterial. Eine große Anzahl von Tabellen und Abbildungen veranschaulicht den Text.

Lernziele, Zusammenfassungen und Fragen zur Diskussion (ohne Lösungen bzw. im Text) aktivieren die Auseinandersetzung mit dem Stoff.

Ein begleitender Blog unterstützt das Buch mit Videostreaming, die stichprobenweise Überprüfung verlief erfolgreich. Auf Antrag, und nach Überprüfung der Dozententätigkeit, kann vom Verlag ein Foliensatz bezogen werden, wie eine Nachfrage beim Verlag bestätigte.

Aufgelockertes Lehrbuch, Humor inklusive

Lauer, Thomas: Unternehmensführung für Dummies, 2., aktualisierte Auflage, Weinheim: Wiley-VCH 2023 – 455 Seiten, 25 EUR / E-Book 21,99 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Der Band erscheint in der Reihe "für Dummies", die Lehrstoff mit einer Prise Heiterkeit und Humor vermittelt.

Autor: Der Autor ist Professor für Unternehmensführung und Allgemeine BWL an der Hochschule Aschaffenburg. Vor seiner Lehrtätigkeit war er Geschäftsführer und Senior Consultant in einer Unternehmensberatung.

Themen: 1. Unternehmensführung – auf der Kommandobrücke des Schiffes, 2. Den Kurs festlegen und das Ziel ansteuern – Strategien und ihre Umsetzung, 3. Die Mannschaft führen – Unternehmensführung als Führung von Menschen, 4. Für Ordnung sorgen, aber Wandel nicht bremsen – Unternehmensorganisation, 5. Der Top-Ten-Teil.

Buchmerkmale und Eindrücke

26 Kapitel vermitteln umfangreiches Basiswissen im Kontext Unternehmensführung: "Alles Wissenswerte für Ihren BWL-Schein Unternehmensführung", so der Verlagstext.

Zahlreiche praxisrelevante Themen erfahren eine ausgiebige Bearbeitung, z. B. die Unternehmenskultur oder Führungsfragen. Das Schlusskapitel widmet sich 10 wichtigen Tipps, um Unternehmen erfolgreich zu führen. Ferner folgen 10 Beispiele erfolgreich geführter Unternehmen.

Das Buch bringt den Stoff in bemerkenswerter Weise nahe: Der Autor verwendet vielfach die Metapher des Kapitäns eines Schiffes als Stilmittel. Ein weiteres Stilmittel ist der Einsatz von Symbolen, die die Textstellen kennzeichnen und einordnen. Die streckenweise ungezwungene Darstellung und Vermittlung relativiert die Strenge eines Lehrbuchs. Insgesamt unterscheidet sich der Stil dieses Buches merklich von herkömmlichen Lehrbüchern.

Die großzügige Textgestaltung, zahlreiche Abbildungen, die tiefe Gliederung und die guten Zugriffsmöglichkeiten verstärken die ansprechende Aufmachung.

Einstiegsbuch mit breitem Blickwinkel

Becker, Fred G. / Bormann, Kai C.: Grundlagen der Unternehmensführung: Einführung in die Managementlehre, 4., neu bearbeitete Auflage. Berlin: ESV 2022 – 332 Seiten, 28,95 EUR

Titel- und Themenaspekte

Buch: Einstiegsbuch in die Unternehmensführung.

Autoren: Prof. Dr. Fred G. Becker ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insb. Personal, Organisation und Unternehmungsführung, an der Universität Bielefeld. Prof. Dr. Kai C. Bormann ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insb. Human Resource und Family Business Management, an der Universität Bielefeld.

Themen: 1. Einführung, 2. Management und Unternehmensführung, 3. Theorien der Unternehmensführung, 4. Unternehmenspolitischer Rahmen, 5. Planungs- und Kontrollfunktionen, 6. Organisationsfunktion, 7. Personalfunktion, 8. Geplanter Wandel, 9. Techniken der Unternehmensführung.

Buchmerkmale und Eindrücke

Der Titel bietet eine Hinführung zu wesentlichen Themen der Unternehmensführung.

Dazu werden Begrifflichkeiten geklärt, etwa die des Managements, Theorien der Unternehmensführung besprochen, z. B. die Entscheidungstheorie, die Rahmenbedingungen aufgezeigt, etwa die Unternehmensumwelt, wesentliche Elemente der Unternehmensführung aufgegriffen, etwa Planungsprozesse und Organisationsstruktur.

Die Verfasser wählen einen breiten thematischen Ansatz: Fragen des Wandels werden z. B. ebenso dargestellt wie Prognose- und Kreativitätstechniken.

73 Abbildungen veranschaulichen Sachverhalte und Zusammenhänge. 537 Fußnoten enthalten Erläuterungen und Quellennachweise.

Das Buch enthält profundes Kernwissen der Unternehmensführung für Studium bzw. Weiterbildung sowie zur Umsetzung in der betrieblichen Praxis.

Verlagspräsentation und Leseprobe