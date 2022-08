Die Diskussion um die Frauenquote in Vorständen und Geschäftsführungen macht deutlich, wie relevant Chancengleichheit und Gleichberechtigung sind. Wie weit die Immobilienwirtschaft schon ist und wo noch Handlungsbedarf besteht, zeigt eine Studie des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft.

Von der ESG-Managerin, der Digital Facility Managerin bis hin zur 3D-Druck-Ingenieurin: Durch die technologische Transformation, den fortschreitenden Strukturwandel und die anstehenden Herausforderungen wird auch die Bandbreite der Berufe in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft immer vielfältiger. Viele der gesuchten Jobs, die derzeit in Stellenanzeigen ausgeschrieben werden, gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. Doch auch die Anforderungen und Aufgabenbereiche der bisherigen, klassischen Berufsprofile verändern sich beständig; Digitalisierung und Nachhaltigkeit müssen in jeder Profession mitgedacht werden.

Kurzum: Vor diesem Hintergrund haben hochqualifizierte Fachkräfte in der Immobilienbranche mehr als genug zu tun und werden händeringend gesucht. Agilität und Führungskompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Mitarbeitermotivation und -bindung sowie Change-Management werden immer wichtiger, um die strukturellen Veränderungen und anstehenden Herausforderungen im derzeitigen Koste...

