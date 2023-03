In Berlin stellt Bundesumweltministerin Steffi Lemke den neuen Green-AI Hub Mittelstand vor.

Bild: BMUV / Toni Kretschmer In Berlin stellt Bundesumweltministerin Steffi Lemke den neuen Green-AI Hub Mittelstand vor.

In der Wirtschaft haben KI-Technologien inzwischen einen festen Platz. Damit auch kleine und mittlere Unternehmen davon profitieren können, hat das Bundesumweltministerium den Green-AI Hub Mittelstand gestartet. Was die Initiative bietet und wie KMU teilnehmen können.

Wie können kleine und mittelständische Unternehmen Künstliche Intelligenz gewinnbringend und ressourcenschonend einsetzen? Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat dafür am 28. März in Berlin den Green-AI Hub Mittelstand eröffnet: Die Initiative forciert die Erforschung, Entwicklung und Erprobung von Künstlicher Intelligenz, die der Ressourceneffizienz und der Einsparung von Materialien dient. Das verkünden das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft gGmbH (ZUG) und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

KI-Anwendungen für den Alltag im Betrieb

Ob die Optimierung der Logistik und des Wareneinsatzes im Handwerk oder digitale Lösungen zur Wartung von Industrieanlagen: Im Green-AI Hub Mittelstand entwickelt das DFKI neue KI-Anwendungen für betriebliche Herausforderungen. Die Anwendungen werden vor Ort in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) umgesetzt. Bis Ende 2025 sind bis zu 20 dieser Pilotanwendungen geplant. Die entwickelten Lösungen können andere Unternehmen später frei nutzen. Ab sofort können sich Unternehmen beim Green-AI Hub Mittelstand für Pilotprojekte bewerben.

In einem mobilen Test- und Demonstrationszentrum lernen KMU beispielhafte KI-Verfahren kennen und testen sie in einer realen Umgebung. Der Green-AI Hub Mittelstand bietet KMU und KI-Developern Online-Workshops über Vorteile, Grundlagen und Praxisbeispiele von Anwendungen an. Zudem können Unternehmen den eigenen KI-Reifegrad bestimmen sowie Ideen und Orientierung durch vergleichbare Praxisbeispiele innerhalb ihrer Wertschöpfungskette erhalten.

Green-AI Hub Mittelstand: Plattform für Unternehmen und Forschung

Big Data und Künstliche Intelligenz könnten helfen, Abläufe zu verbessern und Ressourcen effektiv einzusparen, meint Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Das wird vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr schnell spürbar. Damit moderne KI-Lösungen in diesen Unternehmen noch stärker verbreitet werden, ist der Green-AI Hub Mittelstand praxisnah und lösungsorientiert ausgerichtet und setzt direkt vor Ort an.“ Er biete eine Plattform für Forschung und Mittelstand, wo sich Unternehmen mit Fachleuten aus der KI-Entwicklung vernetzen können. Das Ziel: nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie eine sichere Zukunft für Mittelstand und Umwelt.

Die Umsetzung koordiniert die gemeinnützige GmbH „Zukunft – Umwelt – Gesellschaft". Den Betrieb übernehmen das DFKI, das Wuppertal Institut, das VDI Technologiezentrum und das VDI Zentrum Ressourceneffizienz. Der Green-AI Hub Mittelstand ist eine Initiative des Fünf-Punkte-Programms „Künstliche Intelligenz für Umwelt und Klima“ und Teil der KI-Strategie der Bundesregierung. Das Programm soll Deutschland und Europa zu einem führenden KI-Standort machen sowie eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und Nutzung von KI voranbringen. Das BMUV fördert die Nachhaltigkeit von KI und die Nutzung für Klima und Umwelt mit 150 Millionen Euro.