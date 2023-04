Sustainable Employer - Whitepaper

Unternehmen haben vor dem Hintergrund des Klimawandels eine große Verantwortung: Als „Sustainable Employers“ können sie eine nachhaltige Zukunft für die Menschen und den Planeten gestalten. Der Innovationsexperte und Autor Stephan Grabmeier betrachtet dieses Thema in einem neuen Whitepaper aus der Perspektive des Arbeitsmarktes und der Unternehmen.

Stephan Grabmeier wirbt in seinen Keynote-Vorträgen und Publikationen für die Idee des regenerativen Wirtschaftens. Dieses Prinzip zielt darauf ab, dass Unternehmen nicht nur weniger ökologischen Schaden anrichten als bisher, sondern gezielt dazu beitragen, den Klimawandel zu begrenzen. Dazu müssen zum einen finanzielle Ziele mit Nachhaltigkeitszielen in Einklang gebracht werden. Zum anderen müssen Unternehmen „nachhaltige“ Jobs schaffen und zu „Sustainable Employers“ werden. Was das konkret bedeutet, erläutert Grabmeier in einem neuen Whitepaper in Zusammenarbeit mit Design Offices, Great Place to Work, Utopia und Haufe.

Wieso sollten Unternehmen Sustainable Employer werden?

Der Klimawandel wirkt sich auf viele Arbeitsplätze unmittelbar aus – Berufe mit Nachhaltigkeitsbezug werden dadurch immer wichtiger. Zu denken ist hier etwa an die Bereiche Lieferkettenmanagement, Arbeitsschutz, Compliance etc. Aber auch Finance und Controlling sind stark betroffen. Durch neue Reportingpflichten aber auch, da sie Investitionen so lenken können, dass diese klimafreundliche Projekte fördern.

Gleichzeitig ist die Nachhaltigkeit des Arbeitgebers für immer mehr Jobsuchende, Studierende und Arbeitnehmende ein wichtiges Entscheidungskriterium für oder gegen eine Bewerbung. Sustainable Employers setzen Nachhaltigkeit nicht durch isolierte CSR-Programme um, sondern haben sie in sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belangen im Kerngeschäft des Unternehmens verankert. Damit stärken Sustainable Employers ihre Arbeitgeber- und Kundenmarke, fördern die Bindung und Motivation von Mitarbeitenden und werden attraktiv für Talente.

Was macht einen Sustainable Employer aus?

Nachhaltige Arbeitgeber wirtschaften klimapositiv und sind sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Sie achten verstärkt auf den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden, um Gesundheitsschäden durch Effekte des Klimawandels zu vermeiden. Dazu setzen sie Nachhaltigkeit in allen Unternehmensbereichen um, bilden ihre Mitarbeitenden zum Thema Nachhaltigkeit weiter und machen jeden Job zum Klima-Job. Sustainable Employers sorgen für einen Kultur- und Bewusstseinswandel im Unternehmen und verfolgen einen klaren Purpose: Sie treiben die nachhaltige Transformation innerhalb (und außerhalb) des Unternehmens voran.

Die Inhalte des Whitepapers Sustainable Employer:

Beyond Net Zero

Was ist ein Sustainable Employer?

Der Arbeitsmarkt

Arbeitnehmer und Jobsuchende

Interview mit Frank Hauser, Great Place To Work

Interview mit Bettina Müller, Design Offices

Arbeitgebersicht

Interview mit Meike Gebhard, Utopia

Employees first – Nachhaltigkeit mit Mitarbeitenden umsetzen

Die Green Transformation – eine Frage der Kultur

Sustainable Leadership

Worin liegen die nächsten Aufgaben?

Auf der Website von Stephan Grabmeier finden Sie das gesamte Whitepaper zum Download.