Vonovia hat Ruth Werhahn zur Personalvorständin ernannt. Petra Geistberger wird Arbeitsdirektorin der München Klinik. Dagmar Borren übernimmt die Personalabteilung der Haus Cramer Gruppe. Und Jörg Munz ist neuer Personalvorstand bei Init.

Ruth Werhahn wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 Personalvorständin bei Vonovia. Das Ressort wurde neu geschaffen. Werhahn kommt vom Tüv Rheinland, wo sie seit 2018 Vorständin Personal und Arbeitsdirektorin ist.

Bild: Vonovia Ruth Werhahn

Mük: Petra Geistberger wird Arbeitsdirektorin

Petra Geistberger wird Arbeitsdirektorin der München Klinik (Mük). Das wurde am 5. Mai 2023 beschlossen. Wann sie die Aufgaben übernimmt, ist noch offen. Sie folgt auf Susanne Diefenthal, die das Unternehmen verlassen wird. Geistberger war bereits von 2015 bis 2019 Geschäftsbereichsleiterin Personal der MüK. Derzeit leitet sie im Universitätsklinikum Frankfurt das Personaldezernat.

Neue Personalleiterin bei der Haus Cramer Gruppe

Dagmar Borren wird zum 1. Juli 2023 die Personalabteilung der Haus Cramer Gruppe leiten, wie im Mai bekannt gegeben wurde. Sie ist derzeit Head of Corporate People Management bei der Frostkrone Food Group.

Init ernennt Jörg Munz zum Personalvorstand

Jörg Munz ist seit dem 1. Mai 2023 Personalvorstand bei Init. Er war im Unternehmen zuvor seit 2017 als Konzernpersonalleiter tätig.

Bild: Init Jörg Munz

Ökofrost erweitert Geschäftsleitung

Anke Frenzel leitet seit Kurzem gemeinsam mit Florian Gerull die Geschäfte von Ökofrost und verantwortet unter anderem die Personalführung des Unternehmens. Sie ist seit 2006 im Unternehmen tätig.

Neue Director of HR im Tortue Hamburg

Svenja-Nadine Schramm hat die Stelle als Director of Human Resources (HR) im Tortue Hamburg angetreten. Sie war zuletzt Personalleiterin im Budersand Hotel – Golf & SPA – Sylt.

Stadt Düsseldorf: Bettina Mötting leitet Personalamt

Bettina Mötting übernimmt die Leitung des Hauptamtes – Amt für Personal, Organisation und IT – in Düsseldorf. Sie kommt aus Köln, wo sie das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern leitete und Gleichstellungsbeauftragte war. Mötting folgt auf Stefan Ferber.

Maik Cebulla ist Arbeitgeberpräsident der Glasbranche

Beim Bundesarbeitgeberverband Glas und Solar wurde der bisherige Vizepräsident Maik Cebulla am 12. Mai 2023 zum Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hans-Peter Langer an. Cebulla ist seit 2021 Geschäftsführer Personal bei dem Industriekonzern Saint-Gobain Sekurit.

Bild: BAGV Glas+Solar Maik Cebulla

Aba: Hannes Borst in Vorstand gewähnt

Hanne Borst wurde am 16. Mai 2023 in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung (Aba) gewählt. Sie folgt auf Reiner Schwinger. Borst ist seit 2022 Head of Retirement bei WTW Deutschland. Dort ist Borst seit 2010 in verschiedenen Positionen tätig.