Mihaela Ioniță wird Personalleiterin bei ING Deutschland. Enercity-Personalchef Dirk Schulte könnte vor einem Wechsel zu Thyssenkrupp Steel stehen. Oliver Neu übernimmt als Arbeitsdirekor bei Deutz. Und Niddal Salah-Edin (Talent & Culture) verlässt den Vorstand von Axel Springer.

Mihaela Ioniță wird am 1. November 2024 neue Personalleiterin bei ING Deutschland, wie das Unternehmen im September mitteilte. Sie leitet seit Anfang 2023 den HR-Bereich bei der ING in Rumänien. Ioniță verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensberatung, Vertrieb und Personalwesen.

Bild: ING Mihaela Ioniță

Geht Dirk Schulte zu Thyssenkrupp Steel?

Laut einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) könnte Enercity-Personalchef Dirk Schulte vor einem Wechsel zu Thyssenkrupp Steel stehen. Er kam im Januar 2022 als Arbeitsdirektor und Vorstand zum Energieversorger.

Niddal Salah-Eldin verlässt Springer-Medienverlag

In einem LinkedIn-Post erklärte Niddal Salah-Eldin im September 2024 den Abschied von Axel Springer. Sie wolle sich künftig für ihr Heimatland Sudan engagieren. Der Konzern hatte zuvor die Umstrukturierung bekannt gegeben, der Vorstand soll verkleinert werden. Salah-Eldin hatte im Sommer 2022 das neu geschaffene Vorstands­ressort Talent & Culture in dem Medienhaus übernommen. Sie war zuvor bereits von 2014 bis 2019 als Head of Social Media für die "Welt" bei Springer.

Deutz beruft Oliver Neu zum Arbeitsdirektor

Oliver Neu, bisher Leiter Finance & Controlling, übernimmt laut Unternehmensmitteilung am 1. Oktober 2024 als Chief Financial Officer (CFO) und Arbeitsdirektor die Ressorts Finanzen, Personal und Information Services im Vorstand der Deutz AG. Er folgt auf Timo Krutoff, der das Unternehmen am 30. November 2024 den Angaben zufolge "im gegenseitigen Einvernehmen" verlassen wird.

Bild: Deutz AG Oliver Neu

Rittal Operations: Volker Arndt kommt von Winkelmann

Volker Arndt arbeitet seit Anfang September 2024 als Vice President HR Business Partner bei Rittal Operations, einem Unternehmen der inhabergeführten Friedhelm Loh Group, wie er auf Linkedin mitteilte. Er war zuvor Head of Human Resources und Chief Human Resources Officer bei der Winkelmann Group.

Neuer Vorstand bei der Raiffeisen-Volksbank Ries

Wie die "Augsburger Allgemeine" am 13. September 2024 berichtete, ist Dr. Walter Greiner zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bei der Raiffeisen-Volksbank Ries aufgestiegen. In seine Zuständigkeit fällt auch das Personalressort. Greiner war davor mehr als 20 Jahre Prokurist bei der Genossenschaftsbank.

Neodigital schafft Ressort Governance und HR

Anzhela Kuts, seit dem Gründungsjahr 2017 bei der Neodigital Versicherung, hat vor Kurzem als Vorstandsmitglied das neu geschaffene Ressort Governance und Human Resources (HR) übernommen.

Personalchefin verlässt Tom Tailor

Behija Karup, seit Januar 2023 als Chief People Officer (CPO) bei Tom Tailor tätig, hat das Unternehmen vor Kurzem verlassen. Es war im September 2024 noch offen, wer ihre Nachfolge antritt oder wo sie anheuern wird.

Nikoletta Tamas ist CPO bei Zattoo

Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat Dr. Nikoletta Tamas zur neuen Chief People Officer (CPO) ernannt. Sie war davor als Vice President People & Culture bei Patient21 tätig.

Bild: Zattoo/Nadine Stenzel Nikoletta Tamas

Rebike mit neuer Director People & Culture

Dorothea Gowin ist jetzt Director People & Culture bei Rebike. Sie war zuletzt Vice President People & Culture bei Materna Virtual Solution.

Also Deutschland strukturiert um

Markus Werner, Head of Monitoring bei der Also Gruppe, hat im September 2024 zusätzlich als Geschäftsführer den Bereich Operations übernommen. Damit ist er auch für den Bereich Personal zuständig.

Neuer Personalvorstand bei Diakonissen Speyer

Udo Langenbacher hat vor Kurzem als Nachfolger von Karlheinz Burger die Vorstandsfunktion für Finanzen und Personal bei den Diakonissen Speyer übernommen. Er war früher Geschäftsführer der DRK-Trägergesellschaft Süd-West.

Fachbereichswechsel beim Münchener Verein

Beim Münchener Verein hat Andrea Achhammer am 16. September 2024 die Fachbereichsleitung Personal und Partner übernommen. Sie folgt auf René Neumann, der nun den Fachbereich Immobilienmanagement verantwortet. Achhammer kommt von der Allianz Suisse und war dort zuletzt als Head of HR tätig.

Neuer Head of Growth bei TLGG

Christoph Kayser verantwortet als Head of Growth die Geschäftsentwicklung von TLGG Agency und TLGG Consulting, wie im September 2024 mitgeteilt wurde. Er kommt aus den eigenen Reihen und leitete zuletzt ab 2021 die Business Unit für Strategy & Corporate Venturing. Kayser löst Kevin Krüger ab, der ein eigenes Unternehmen gründen wird.

Bild: TLGG Christoph Kayser

Stella Circle gewinnt Ex-Topmanagerin von Siemens

Ursula Radeke-Pietsch verstärkt künftig Stella Circle, eine Beratungsagentur für Spitzenführungskräfte. Sie war zuvor unter anderem langjährige Topmanagerin bei Siemens. Redakte-Pietsch hat außerdem Erfahrung als Aufsichtsrätin und Vorsitzende von Prüfungsausschüssen.

Julia Schäfer geht zu Dr. Heimeier

Die Personalberatung Dr. Heimeier hat sich mit Dr. Julia Schäfer verstärkt. Sie wird sich um die Bereiche Health Care und Public kümmern. Schäfer war in den vergangenen Jahren im operativen HR unter anderem bei Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen sowie im Public Sektor tätig.

Höchsmann & Company holt Ulrike Jansen ins Team

Ulrike Jansen ist als Business Development & Projekt Managerin für mittelständische Industrieunternehmen, Familiengesellschaften und kleinere Konzerne bei Höchsmann & Company eingestiegen. Zuvor war sie bei anderen Personalberatungen tätig.





